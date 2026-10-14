Αφίχθηκε την περασμένη εβδομάδα στη Βοστώνη και ανέλαβε καθήκοντα, η νέα γενική πρόξενος της Ελλάδας στη Βοστώνη, Ελένη Πορίχη, σε αντικατάσταση του μέχρι τώρα γενικού προξένου Συμεών Τέγου, ο οποίος, μετατέθηκε στο Διπλωματικό Γραφείου του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην Αθήνα.

Η νέας γενική πρόξενος είναι διπλωμάτης καριέρας και διετέλεσε πρέσβης της Ελλάδας στο Πακιστάν. Κατά τη διάρκεια της διπλωματικής της σταδιοδρομίας έχει υπηρετήσει στις Πρεσβείες της Ελλάδας στη Ρώμη, την Άγκυρα και το Βερολίνο, καθώς και στα Γενικά Προξενεία στο Μοναστήρι και τη Μόσχα.

Είναι απόφοιτος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, από το οποίο έλαβε πτυχίο Νομικής και μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών. Είναι επίσης κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου Νομικής (LL.M.) από το Πανεπιστήμιο του Πότσνταμ και μεταπτυχιακού τίτλου στη Διπλωματία και τις Στρατηγικές Διαπραγματεύσεις από το Πανεπιστήμιο Paris XI. Ομιλεί αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά και ιταλικά. Είναι έγγαμη και έχει έναν υιό.

Πηγή: Εθνικός Κήρυκας