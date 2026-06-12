Ανελαβε καθήκοντα αναπληρωτή υφυπουργού Μεταφορών ο Γ. Κώτσηρας

Αλλαγή σκυτάλης στο υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών, όπου αυτή την ώρα βρίσκεται σε εξέλιξη η τελετή παράδοσης παραλαβής, με τον Γιώργο Κώτσηρα να αναλαμβάνει το χαρτοφυλάκιο του αναπληρωτή υπουργού στη θέση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη.

Ο κ. Κώτσηρας, που μέχρι πρότινος κατείχε τη θέση του υφυπουργού Οικονομικών, ορκίστηκε αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών και Υποδομών νωρίτερα την Παρασκευή (12/06).

Η ανάληψη των νέων καθηκόντων του έγινε στο πλαίσιο του μίνι ανασχηματισμού της κυβέρνησης την περασμένη Δευτέρα κι αφότου ο κ. Κυρανάκης εξελέγη νέος Γραμματέας της ΝΔ.

Παραδίδοντας την συκτάλη, ο Κωνσταντίονος Κυρανάκης, επανέλαβε την δέσμευση για την παράδοση του αναβαθμισμένου σιδηροδρομικού δικτύου, μέχρι τον Αύγουστο, ενώ όταν έγινε αναφορά στο έργο που έχει γίνει στον τομέα ευθξύνης του δεν έκρυψε την συγκίνησή του.

Από την τελετή παράδοσης – παραλαβής στο υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, την Παρασκευή 12 Ιουνίου 2026 ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ / EUROKINISSI

Ποιος είναι ο νέος αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών

Ο κ. Κώτσηρας προέρχεται από τη νέα γενιά στελεχών της ΝΔ και έχει δοκιμαστεί με επιτυχία ως υφυπουργός σε 3 υπουργεία (Εξωτερικών, Δικαιοσύνης και Οικονομικών).

Ο ίδιος εκλέγεται βουλευτής στη Δυτική Αττική από το 2019.

Είναι διδάκτωρ της Νομικής με ειδίκευση στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο.