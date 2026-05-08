Ανδρουλάκης: Συμμορία στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον πρωθυπουργό

Τα πυρά της στην κυβέρνηση εκτοξεύει η αντιπολίτευση για την οικονομία και το Κράτος Δικαίου. Ο Νίκος Ανδρουλάκης τόνισε ότι «η κυβέρνηση έχει αποτύχει» και αντιτάσσει το ολοκληρωμένο προοδευτικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ.

Από το βήμα του Οικονομικού συνεδρίου που διοργανώνει η Ημερησία, κατηγόρησε σε υψηλούς τόνους την κυβέρνηση για διάβρωση των θεσμών και είπε ότι θα είναι εκτροπή αν ο πρόεδρος της Βουλής συναινέσει στο να χρειάζονται 151 βουλευτές και όχι 120 για να γίνει εξεταστική για το ζήτημα των υποκλοπών.

Επίσης, ο κ. Ανδρουλάκης αντέταξε το ολοκληρωμένο, όπως σημειώνει, προοδευτικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ. «Το δίλημμα των επόμενων εκλογών είναι Μητσοτάκης ή πολιτική αλλαγή», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Υπογράμμισε επίσης τις πρωτοβουλίες που έχει πάρει το ΠΑΣΟΚ για τις τράπεζες, την τετραήμερη απασχόληση και επέκρινε τη Νέα Δημοκρατία ότι αρνείται τις προτάσεις του κόμματος, ενώ αυτές εφαρμόζονται σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες.

«Τα ενοίκια καλπάζουν στη χώρα. Καταθέτω από το 2022 προτάσεις κοινωνικών κατοικιών που εφαρμόζεται σε Πορτογαλία, Ισπανία, Ιταλία, Αυστρία, Γερμανία. Την αρνείται πλήρως η Νέα Δημοκρατία και καταγγέλλει ως πρόταση λαϊκισμού», σχολίασε ο κ. Ανδρουλάκης και πρόσθεσε: «Στο Μέγαρο Μαξίμου έχει οργανωθεί μια συμμορία υπό τον πρωθυπουργό που αλλοιώνει τους θεσμούς, που δημιουργεί συνθήκες παρακμής στο κράτος δικαίου. Η δημοκρατία απειλείται από την καθημερινή της διάβρωση, από ηγέτες που έχουν μόνο στόχο την εξουσία για την εξουσία και από την ανοχή όλων εμάς».

Σφοδρή κριτική από την αντιπολίτευση

Παράλληλα, αιχμηρή κριτική άσκησαν και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ο ΣΥΡΙΖΑ θέτει θέμα αξιοπιστίας του πρωθυπουργού και λέει «καμία συναίνεση στο ζήτημα της συνταγματικής αναθεώρησης που προωθεί η κυβέρνηση».

Το KKE μιλάει για προσπάθεια να κατοχυρωθούν συνταγματικά αντιδραστικές τομές. Ο γραμματέας της Νέας Αριστεράς, Γαβριήλ Σακελλαρίδης τονίζει ότι «αν η αντιπολίτευση θέλει να είναι χρήσιμη, δεν θα πρέπει να παίζει, όπως είπε, το παιχνίδι του κ. Μητσοτάκη».

Και τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης αποδίδουν στην κυβέρνηση προσπάθεια να αλλάξει επικοινωνιακά η ατζέντα, «αντί να μιλάει για την ακρίβεια και τα ζητήματα διαφθοράς».