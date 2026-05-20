Ανδρουλάκης στον διοικητή της ΕΥΠ: Έχετε δει σε κάποιο έγγραφο τους λόγους της παρακολούθησής μου;

Ολοκληρώθηκε στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, που διεξήχθη κεκλεισμένων των θυρών, όπως άλλωστε επιβάλλει ο κανονισμός της Βουλής στο άρθρο 43 Α, η προγραμματισμένη ακρόαση του διοικητή της ΕΥΠ, Θεμιστοκλή Δεμίρη, για την υπόθεση των υποκλοπών.

Ο κ. Δεμίρης είχε κληθεί στην Επιτροπή Θεσμών μετά από σχετικά αιτήματα των κομμάτων της αντιπολίτευσης.

Η συνεδρίαση διήρκησε σχεδόν πέντε ώρες, ενώ παρίστατο και ο υπουργός Επικρατείας, Άκης Σκέρτσος.

Στην Επιτροπή Θεσμών προσήλθε και ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος ζήτησε να ενημερωθεί από τον κ. Δεμίρη για τους λόγους της παρακολούθησης του, ενώ -σύμφωνα με πηγές του ΠΑΣΟΚ- άσκησε δριμεία κριτική για την μη συμμόρφωση της ΕΥΠ με την σχετική απόφαση του ΣτΕ.

Αναλυτικά ο διάλογος του προέδρου του ΠΑΣΟΚ με τον Διοικητή της ΕΥΠ

ΔΕΜΙΡΗΣ: Τον φάκελο τον παρέδωσα στην ΑΔΑΕ.

ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ: Στον φάκελο γράφονται οι λόγοι της παρακολούθησής μου;

ΔΕΜΙΡΗΣ: Όχι, εμπεριέχεται μόνο η διάταξη.

ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ: Δεν παραδώσατε, λοιπόν, τους λόγους για τους οποίους διατάχθηκε η παρακολούθηση μου. Πού είναι αυτά τα έγγραφα;

ΔΕΜΙΡΗΣ: Πολλές φορές τα αιτήματα γίνονται προφορικά.

ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ: Δηλαδή λέτε ότι η δική μου παρακολούθηση διατάχθηκε προφορικά; Αυτό μου λέτε;

ΔΕΜΙΡΗΣ: Όχι, δεν λέω αυτό.

ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ: Τι λέτε; Έχετε δει σε κάποιο έγγραφο τους λόγους της παρακολούθησης μου;

ΔΕΜΙΡΗΣ: Όχι, δεν τους έχω δει. Όταν κλιμάκιο της ΑΔΑΕ ήρθε στην υπηρεσία για έλεγχο, τους δείξαμε αυτά που είχαμε.

ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ: Άρα, τι δείξατε στην ΑΔΑΕ; Κάτι που εσείς ο ίδιος δεν είδατε ποτέ, όπως μόλις μας είπατε; Σταματήστε να περιφρονείτε τη νοημοσύνη μας. Απευθύνεστε στη Βουλή των Ελλήνων και έχετε υποχρέωση αυτά που λέτε να είναι σοβαρά. Σήμερα, συνεπώς, ο κ. Δεμίρης μας λέει ότι ενώ έχουν συμβεί όλα αυτά τα τελευταία χρόνια, δεν είχε το «ενδιαφέρον» να μάθει τους λόγους που ξέσπασε ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα. Την πρώτη φορά που ήρθε ενώπιον της επιτροπής Θεσμών επικαλέστηκε το απόρρητο. Τώρα δεν επικαλείται το απόρρητο αλλά μας λέει ευθαρσώς ότι ουδέποτε είδε έγγραφο με τους λόγους που οδήγησαν να ζητηθεί η παρακολούθηση μου.

Σε γραπτή δήλωση τους, οι βουλευτές του ΚΚΕ και μέλη της Επιτροπής Θεσμών, Νίκος Καραθανασόπουλος και Μανώλης Συντυχάκης, καταγγέλλουν την διαδικασία που ακολουθήθηκε, τονίζοντας ότι «η κυβερνητική πλειοψηφία αξιοποίησε όλες τις δυνατές μεθοδεύσεις για να συγκαλύψει τη σοβαρή υπόθεση των υποκλοπών και επισυνδέσεων και την κυβερνητική ευθύνη».

«Οι απαντήσεις του διοικητή της ΕΥΠ, κ. Δεμίρη, χαρακτηρίζονται από αοριστολογία και γενικότητες, αποφεύγοντας να απαντήσει επί της ουσίας και σε όλες τις ερωτήσεις. Η δε άρνηση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνου Τζαβέλλα να προσέλθει στην Επιτροπή Θεσμώνείναι απαράδεκτη, όπως απαράδεκτη είναι και η απόφαση της πλειοψηφίας για την ματαίωση της συνεδρίασης χωρίς συζήτηση», υπογραμμίζουν οι βουλευτές του ΚΚΕ.