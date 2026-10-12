Ανδρουλάκης: Πρόταση νόμου για το ιδιωτικό χρέος και τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Ολοκληρωμένη πρόταση νόμου για τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους και τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων αναμένεται να καταθέσει στη Βουλή τις επόμενες ημέρες το ΠΑΣΟΚ, όπως ανακοίνωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας στο 1ο συνέδριο των Βιοτεχνικών Επιμελητηρίων Αθήνας, Θεσσαλονίκης και Πειραιά.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής υποστήριξε ότι δεν μπορεί να υπάρξει ισχυρή ελληνική οικονομία χωρίς ουσιαστική στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και βιώσιμη ανάπτυξη όταν οι ευκαιρίες και οι διαθέσιμοι πόροι συγκεντρώνονται σε λίγους.

Κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι δεν αξιοποίησε τους ευρωπαϊκούς πόρους για τη δημιουργία μιας νέας παραγωγικής βάσης, υποστηρίζοντας ότι το μεγαλύτερο μέρος των χρημάτων του Ταμείου Ανάκαμψης κατευθύνθηκε σε μεγάλες επιχειρήσεις με ήδη εξασφαλισμένη πρόσβαση στο τραπεζικό σύστημα. Σύμφωνα με τον ίδιο, από περίπου 820.000 μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, χρηματοδότηση έλαβαν μόλις 15.170.

Ο κ. Ανδρουλάκης χαρακτήρισε ανεπαρκείς τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, σημειώνοντας ότι δεν θεσμοθετήθηκε ακατάσχετος επιχειρηματικός λογαριασμός, διατηρήθηκε το τέλος επιτηδεύματος για τις επιχειρήσεις στην Αττική και η μείωση της προκαταβολής φόρου για τα νομικά πρόσωπα μετατέθηκε σε βάθος εξαετίας.

Οι προτάσεις για τη φορολογία και το ιδιωτικό χρέος

Στο πεδίο της φορολογίας, το ΠΑΣΟΚ προτείνει την κατάργηση της τεκμαρτής φορολόγησης και την επιστροφή στη φορολόγηση με βάση τα πραγματικά εισοδήματα, την αύξηση του ορίου απαλλαγής από τον ΦΠΑ στις 20.000 ευρώ και την πλήρη κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος, χωρίς γεωγραφικές εξαιρέσεις.

Προτείνει, επίσης, η προκαταβολή φόρου να μειωθεί στο 50% μέσα σε μία τετραετία.

Για το ιδιωτικό χρέος, ο κ. Ανδρουλάκης επανέλαβε την πρόταση για ρύθμιση σε 120 δόσεις, με επιτόκιο 3% και δυνατότητα ένταξης για όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Παράλληλα, υποστήριξε την επαναφορά ουσιαστικής προστασίας της πρώτης κατοικίας, με σύγχρονα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.

Στις προτάσεις του κόμματος περιλαμβάνονται ακόμη το δικαίωμα των δανειοληπτών να αγοράζουν τα δάνειά τους υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, η υποχρεωτική υποβολή πρότασης ρύθμισης από τους πιστωτές στον εξωδικαστικό μηχανισμό και αυστηρές κυρώσεις για funds και servicers που παραβιάζουν τη νομοθεσία. Επανέλαβε, επίσης, την πρόταση για ακατάσχετο επαγγελματικό λογαριασμό.

Αναπτυξιακή Τράπεζα και μείωση του κόστους λειτουργίας

Για τη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ παρουσίασε την πρόταση για τη δημιουργία ισχυρού Ομίλου Αναπτυξιακής Τράπεζας, με αναβαθμισμένη Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και Ταμείο Εθνικού Πλούτου για μεγάλες στρατηγικές επενδύσεις.

Αναφέρθηκε, επίσης, στην επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων για τον καθορισμό του κατώτατου μισθού μέσα από συμφωνία των κοινωνικών εταίρων και στη σταδιακή μείωση του μη μισθολογικού κόστους.

Για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, ο κ. Ανδρουλάκης υποστήριξε ότι απαιτείται ενίσχυση της Επιτροπής Ανταγωνισμού και των ελεγκτικών μηχανισμών, καθώς και αυστηρές κυρώσεις για πρακτικές που στρεβλώνουν τον ανταγωνισμό. Επανέλαβε, ακόμη, την πρόταση για θεσμοθέτηση Συνηγόρου του μικρομεσαίου προμηθευτή και εμπόρου.

Αναφερόμενος στο ενεργειακό κόστος, σημείωσε ότι η στήριξη δεν μπορεί να περιορίζεται στις μεγάλες επιχειρήσεις. Όπως είπε, το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε στη Βουλή τροπολογία για μόνιμο μηχανισμό αυτόματης μείωσης του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα καύσιμα, κατά το ιταλικό πρότυπο.

Κλείνοντας, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αναφέρθηκε στο σχέδιο «Παράγουμε στην Ελλάδα», το οποίο, όπως είπε, αφορά την αγροδιατροφή, τη μεταποίηση, τη βιοτεχνία, τις νέες τεχνολογίες και τις υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας. Δεσμεύτηκε για μια νέα σχέση εμπιστοσύνης με τον κόσμο της παραγωγής, η οποία, όπως ανέφερε, θα βασίζεται «όχι στις υποσχέσεις και τις εξαγγελίες, αλλά στις πράξεις».