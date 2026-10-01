Ανδρουλάκης προς κυβέρνηση: Μου θυμίζετε τον στίχο «Μια ζωή περιμένω μα δε γίνονται θαύματα»

Νέες βολές του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη, κατά της κυβέρνησης, από το βήμα της Βουλής όπου το κόμμα του κατέθεσε τροπολογίες για τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους και τη στέγη.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ υποστήριξε ότι «τα μονοπώλια θησαυρίζουν, ενώ το κράτος κερδίζει έσοδα από την ακρίβεια, μέσω του ΦΠΑ

Πρόσθεσε ότι τα κυβερνητικά στελέχη συμπεριφέρονται με ανάρμοστο τρόπο στους πολίτες μιλώντας για «κακομοίρηδες» ή ότι ζουν μια «συγκλονιστική ανάπτυξη»

Ο κ. Ανδρουλάκης σχολίασε και τις επιστολές που έστειλε ο πρωθυπουργός στην Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν για την ακρίβεια και την μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης. Όπως είπε χαρακτηριστικά «οι επιστολές αυτές μου θυμίζουν το τραγούδι της Δήμητρας Γαλάνη “Τα γαλάζια σου γράμματα” και ειδικά τον στίχο που λέει “μια ζωή περιμένω μα δε γίνονται θαύματα”».

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ υποστήριξε ότι η κυβέρνηση υιοθέτησε μέρος της πρότασης του για τις 120 δόσεις και προανήγγειλε ότι το κόμμα του θα καταφέρει σύντομα τροπολογία που όπως είπε «θα προβλέπει 120 δόσεις για όλους και όχι για κάποιους».