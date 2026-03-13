Aνδρουλάκης: Ο ιδιοκτήτης της Intellexa αποκάλυψε ότι η δράση του Pretador συνδέεται άρρηκτα με την κυβέρνηση και τις κρατικές αρχές

Ευθύνες στην κυβέρνηση καταλόγισε ο Νίκος Ανδρουλάκης, σχολιάζοντας τις δηλώσεις του Ταλ Ντίλιαν, ιδιοκτήτη της εταιρείας Intellexa, που εμπλέκεται με τo Pretador στην υπόθεση των υποκλοπών.

«Αποκάλυψε δηλαδή ότι η δράση του Pretador συνδέεται άρρηκτα με την κυβέρνηση και τις κρατικές αρχές», ανέφερε σε δήλωσή του ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής.

Ο ιδιοκτήτης της Intellexa, όπως επισήμανε ο κ. Ανδρουλάκης, είπε σε εκπομπή του Mega: «Παρέχουμε υπηρεσίες μόνο σε κυβερνήσεις και υπηρεσίες επιβολής του νόμου», απαντώντας στην ερώτηση: «Ποιοι ήταν οι πραγματικοί πελάτες των συστημάτων παρακολούθησης της εταιρείας στην Ελλάδα; Συνεργαστήκατε με κρατικές υπηρεσίες, ελληνικές αρχές, ιδιώτες ή κάποιον Έλληνα αξιωματούχο;».

Ο κ. Ανδρουλάκης τόνισε ακόμη επικρίνοντας την κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό ότι «το αφήγημα στο οποίο επένδυσε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και προσωπικά ο κ. Μητσοτάκης περί ιδιωτών που δρούσαν τάχα ανεξέλεγκτα και μόνοι τους διακυβεύοντας την εθνική ασφάλεια και καταπατώντας ανθρώπινα δικαιώματα, έπεσε συθέμελα» και υποστήριξε πως «το Pretador και οι παράνομες παρακολουθήσεις ήταν το όπλο ενός παρακράτους, που έστησε ο Πρωθυπουργός και το Μέγαρο Μαξίμου».

«Ο κ. Μητσοτάκης δεν μπορεί άλλο να κρύβεται. Οφείλει απαντήσεις τώρα.

Το μισό υπουργικό του συμβούλιο, οι αρχηγοί των Ενόπλων Δυνάμεων, δημοσιογράφοι, αξιωματούχοι παρακολουθούνταν παράνομα. Μετά την κυνική παραδοχή Ντίλιαν, δεν μπορεί να προσποιείται τον ανήξερο και τον “παραπλανημένο”, υπογράμμισε και σημείωσε πως αναμένει να οριστεί άμεσα η προ ημερήσιας διατάξεως συζήτηση στη Βουλή, που με επιστολή μου έχει ζητήσει από τον πρόεδρο της Βουλής.

«Η επιμονή μας να υπερασπιστούμε τα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου στη χώρα φέρνει αποτελέσματα και ρίχνει φως στις σκοτεινές πρακτικές του παρακράτους, που οργάνωσε το Μέγαρο Μαξίμου», κατέληξε ο κ. Ανδρουλάκης.

Πηγή: AΠE-MΠΕ