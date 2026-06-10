Ανδρουλάκης: Mηδενική ανοχή στη δημόσια διαφοροποίηση από τις θέσεις του ΠΑΣΟΚ

Στο ΠΑΣΟΚ, αυστηρό ήταν το μήνυμα του Νίκου Ανδρουλάκη αναφορικά με τις διαφορετικές απόψεις των στελεχών του. Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης διαμήνυσε ότι όποιος διαφοροποιείται δημόσια από τις θέσεις του, δεν έχει θέση στην επόμενη ημέρα του κόμματος.

Μιλώντας στο ΟΝΕ CHANNEL είπε: «Να είστε σίγουρος ότι δεν θα είναι μέλος του κόμματός μας την επόμενη μέρα. Το κόμμα έχει ένα στόχο την πολιτική αλλαγή και πολιτική αλλαγή με το σύστημα εξουσίας, το σημερινό στην κυβέρνηση δεν μπορεί να υπάρξει. Πώς μπορεί να φύγει αυτό το σύστημα;

Μόνο αν το ΠΑΣΟΚ έχει την εντολή βάσει του προγράμματός του να κάνει κυβέρνηση με συμμαχίες, χωρίς συμμαχίες;

Αυτό θα το δείξει ο ελληνικός λαός με τις επιλογές του».

Η προειδοποίηση έγινε στον απόηχο των εντάσεων από τις δηλώσεις του Χάρη Δούκα, με τον εκπρόσωπο του κόμματος Κώστα Τσουκαλά, να επισημαίνει ότι δεν αφορά τον δήμαρχο Αθηναίων που διευκρίνισε τη θέση του: «Αν κάποιος δημόσια ακυρώσει τη στρατηγική της παράταξης, που είναι ο στόχος της πρώτης θέσης, η αυτόνομη εκλογική πορεία, η αμφίπλευρη διεύρυνση, το πολιτικό μας σχέδιο και η πολιτική αυτονομία από συμφέροντα προφανώς δεν έχει θέση στο ΠΑΣΟΚ. Ο κ.

Δούκας όμως δεν είπε κάτι τέτοιο».

Την ίδια ώρα, συζητήσεις προκάλεσαν οι δηλώσεις του Νίκου Παπανδρέου, ο ευρωβουλευτής μίλησε για αυτόνομη πορεία στις εκλογές, ενώ εμφανίστηκε ανοιχτός για διάφορα ενδεχόμενα μετά το αποτέλεσμα: «Η πρώτη Κυριακή θα μας δείξει μετά τις άλλες, την άλλη Κυριακή τι θα γίνει. Δεν μπορούμε από πριν. Για μένα είναι, μπορεί να γκρεμιστούν τα πάντα και να δούμε καινούργια πράγματα. Χωρίς να θέλω να πω ποια θα είναι αυτά. Πρέπει να είμαστε ανοιχτοί να δούμε που είναι η χώρα τη στιγμή εκείνη».

Μιλώντας στο ΕΡΤnews η Τόνια Αντωνίου, μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, δήλωσε πως: «Αντιλαμβάνομαι κάποια στελέχη να έχουν κάποια άλλη προσέγγιση και κάποια άλλη άποψη. Όμως όλοι μας είμαστε δεσμευμένοι στις αποφάσεις του συνεδρίου που έχουν πει ξεκάθαρα ότι το ΠΑΣΟΚ έχει ένα μόνο μέτωπο αγώνα απέναντι στη Νέα Δημοκρατία και στις πολιτικές της».

Το μέλος του μέλος Πολιτικού Συμβουλίου ΠΑΣΟΚ, Ανδρέας Σπυρόπουλος, μιλώντας στο Action24, ανέφερε πως: «Δεν μπορεί να βγαίνουν στελέχη και να τοποθετούνται με διαφορετικό τρόπο από αυτόν που όλοι μαζί έχουμε αποφασίσει στο συνέδριο».

Τέλος ο Μιχάλης Κατρίνης, βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, τόνισε πως: «επειδή οι δημόσιες τοποθετήσεις είναι, όπως λέει αυτό, ότι επίσης χρησιμοποιείται εναντίον σου, καλό θα είναι να είναι λίγο πιο συγκρατημένες και πιο προσεκτικές».

Το ΠΑΣΟΚ ανεβάζει στροφές με εξορμήσεις στα αστικά κέντρα, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να περιοδεύει στη Δραπετσώνα.

ΠΗΓΗ: ΕΡΤ