Ανδρουλάκης: Μαζί μπορούμε να ξαναδώσουμε δύναμη στη Δημοκρατική Παράταξη και προοπτική στη χώρα

Τη μαζική συμμετοχή στη διαδικασία εκλογής συνέδρων του ΠΑΣΟΚ χαιρέτισε με δήλωσή του ο πρόεδρος του κόμματος Νίκος Ανδρουλάκης, τονίζοντας ότι η προσέλευση των πολιτών αποτελεί σαφές μήνυμα πολιτικής αλλαγής.

Όπως σημείωσε, στη διαδικασία συμμετείχαν 174.813 πολίτες, αριθμός που –όπως είπε– ξεπέρασε κάθε προσδοκία και επιβεβαιώνει τις «βαθιές κοινωνικές και δημοκρατικές ρίζες» της παράταξης.

«Το ΠΑΣΟΚ απέδειξε για μια ακόμη φορά τις βαθιές κοινωνικές και δημοκρατικές του ρίζες. Η χθεσινή συμμετοχή ξεπέρασε κάθε προσδοκία. 174.813 πολίτες έστειλαν ένα ηχηρό μήνυμα. Ότι η ανάγκη για πολιτική αλλαγή είναι κοινωνική προτεραιότητα, που μπορεί να γίνει πράξη», ανέφερε ο κ. Ανδρουλάκης.

Παράλληλα απηύθυνε κάλεσμα στους πολίτες να στηρίξουν την πολιτική πρόταση του κόμματος.

«Καλώ κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα να μας εμπιστευτεί. Να ενώσουμε τις δυνάμεις μας για να αλλάξει σελίδα η πατρίδα μας με ένα σχέδιο προοδευτικό που θα ενισχύσει τα εργασιακά δικαιώματα, τη δημόσια υγεία και τη δημόσια παιδεία», σημείωσε.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αναφέρθηκε και στις προτεραιότητες της πολιτικής πρότασης της παράταξης, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στο ζήτημα της στέγασης.

«Ένα σχέδιο που θα ξανακάνει τη στέγαση δικαίωμα και όχι προνόμιο για λίγους και θα φέρει καλύτερες μέρες για εσάς και τα παιδιά σας», ανέφερε.

Παράλληλα ευχαρίστησε όσους συμμετείχαν στη διαδικασία εκλογής συνέδρων, καθώς και τους εθελοντές που συνέβαλαν στην οργάνωσή της.

«Θέλω από καρδιάς να ευχαριστήσω όσους συμμετείχαν στη διαδικασία εκλογής συνέδρων, ιδιαίτερα τους χιλιάδες εθελοντές που εργάστηκαν με αφοσίωση για να διεξαχθεί άψογα αυτή η μεγάλη δημοκρατική διαδικασία», είπε.

Κλείνοντας, ο κ. Ανδρουλάκης υπογράμμισε ότι «μαζί μπορούμε να ξαναδώσουμε δύναμη στη Δημοκρατική Παράταξη και προοπτική στη χώρα», τονίζοντας ότι «τίποτα δεν μας χαρίστηκε και τίποτα δεν θα μας χαριστεί».