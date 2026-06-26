Ανδρουλάκης: Κατάπτυστος ο εκλογικός νόμος για την Αυτοδιοίκηση – Η Δημοκρατία δεν λειτουργεί με μαθηματικές πατέντες

«Κατάπτυστο» χαρακτήρισε το νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών για την τοπική αυτοδιοίκηση ο Νίκος Ανδρουλάκης. Μιλώντας από το βήμα της Ολομέλειας ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, έκανε ειδική αναφορά για τον εκλογικό νόμο λέγοντας ότι ο κόμμα του δεν θα επιτρέψει να εφαρμοστεί.

«Η κυβέρνηση αποδυναμώνει τη δημοκρατική νομιμοποίηση, αλλοιώνει τη δημοκρατική εντολή. Πού αλλού υπάρχει στον κόσμο αυτό που εφαρμόζετε;», διερωτήθηκε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, υποστηρίζοντας πως η Δημοκρατία «δεν λειτουργεί με μαθηματικές πατέντες και αλγορίθμους που δεν καταλαβαίνει κανείς».

«Δεσμεύομαι, επειδή μεσολαβούν εκλογές, πως το ΠΑΣΟΚ με τη στήριξη του λαού, δεν θα επιτρέψει να εφαρμοστεί αυτός ο κατάπτυστος εκλογικός νόμος», σημείωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης, προσθέτοντας ότι «στην επόμενη εθνική κάλπη, δύο είναι οι επιλογές, οι οποίες είναι ριζοσπαστικά διαφορετικές. Από τη μία, η ΝΔ με το επιτελικό κράτος που παράγει διαφθορά, αναξιοκρατία. Ένα κράτος με τα ίδια χαρακτηριστικά που οδήγησαν στα μνημόνια: Ρουσφέτι, ρουσφέτι, ρουσφέτι. Και από την άλλη, μια άλλη αντίληψη, που θέλει τη δημοκρατική αποκέντρωση».

Ο κ. Ανδρουλάκης έκανε σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση λέγοντας πως «ένα κλειστό σύστημα εξουσίας, αυτό το οποίο έχουν βαφτίσει ως “επιτελικό κράτος”, λειτουργεί χωρίς κανένα όριο. Όλα αποφασίζονται εκεί και όλοι οι υπόλοιποι πρέπει να το υπηρετούν. Αυτό για να επιτευχθεί, πρέπει στο κράτος να μειώνεται η δύναμη κάθε θεσμικού αντίβαρού. Να μην υπάρχει διαφάνεια. Να υπάρχει πελατειακή εξάρτηση, ακόμη και στα θέματα της Αυτοδιοίκησης. Γι’ αυτό βλέπουμε όλη αυτή η διαδικασία να δημιουργεί τεράστιες αδυναμίες στη λειτουργία της Αυτοδιοίκησης και του κράτους και στο τέλος να βλέπουμε αδιαφάνεια, διαφθορά, αναξιοκρατία και σκάνδαλα που βγαίνουν στην επικαιρότητα. Εμείς, λοιπόν, τι θέλουμε; Θέλουμε μία Αυτοδιοίκηση σε ομηρία; Μια Αυτοδιοίκηση που στα δύσκολα θα αναλαμβάνει ευθύνες που έπρεπε να αναλάβει το κεντρικό κράτος; Τι λέτε; Η ευθύνη στους δήμους και η εξουσία σε εσάς; Αυτό είναι μη βιώσιμο και μακριά από τα ευρωπαϊκά χαρακτηριστικά».

Συνέχισε δε στους ίδιους υψηλούς τόνους: «Δεν είναι, λοιπόν, αυτά μόνο λέξεις. Είναι και στοιχεία. Όταν η χώρα μας είναι στις τελευταίες θέσεις της Ένωσης σε ζητήματα δημοσιονομικής αποκέντρωσης. Όταν, με βάση τα στοιχεία του ΟΟΣΑ, ανάμεσα σε 153 χώρες η Ελλάδα παραμένει στην ουρά της κατάταξης. Δεν είναι λόγια, όταν περισσότερες από 21.500 αρμοδιότητες εξακολουθούν να παραμένουν συγκεντρωμένες στο κεντρικό κράτος. Και έπειτα αναρωτιέστε γιατί οι πολίτες αισθάνονται ότι οι αποφάσεις που λαμβάνονται δεν τους αφορούν, ότι δεν τους ακούει κανείς. Και όταν σήμερα μιλάμε για μια χώρα που έχει καταρρεύσει δημογραφικά όλη η ελληνική περιφέρεια. Τώρα ήταν η ώρα των μεγάλων τομών για να δώσουμε λόγο στις τοπικές κοινωνίες και να στηρίξουμε την Αυτοδιοίκηση που είναι ο πυλώνας της περιφερειακής ανάπτυξης σε μια χώρα με τόσο ιδιαίτερο γεωγραφικό ανάγλυφο, όπως είναι η Ελλάδα με πλούσια ορεινότητα και νησιωτικότητα.Εσάς, όμως, τίποτα από όλα αυτά δεν σας συγκινεί. Ζητάτε από τους δήμους να ανταποκριθούν στις ανάγκες του 2026,με προσωπικό που αντιστοιχεί στο 2012,και με αρμοδιότητες που συνεχώς αυξάνονται, αλλά χωρίς να υπάρχει προσωπικό και πόροι. Εμείς κάναμε ακριβώς το αντίθετο. Μια άλλη αντίληψη για τη δημοκρατία. Γιατί είναι πυρήνας της δημοκρατίας αυτά τα ζητήματα».

Αναφορικά με το νομοσχέδιο για τον Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ είπε πως το κόμμα του διαφωνεί σε τέσσερα σημεία: Πρώτον, αποδυναμώνει τη δημοκρατική νομιμοποίηση. Πού αλλού στον κόσμο υπάρχει τέτοιο εκλογικό σύστημα; Ένα περίπλοκο εκλογικό σύστημα. Εγώ με όσους ανθρώπους συζητώ δεν έχει κανείς καταλάβει τι είδους εκλογικό σύστημα είναι αυτό. Μα, η επιτυχία ενός εκλογικού συστήματος είναι η μεγαλύτερη δημοκρατία, η ποιοτικότερη δημοκρατία, να είναι κατανοητό, εύχρηστο. Τίποτε από όλα αυτά. Πού αλλού εφαρμόζεται; Και η απάντηση σας είναι: “και αλλού στην Ευρώπη έχουμε εκλογές αυτοδιοίκησης μίας Κυριακής”. Ναι, τέτοιο σύστημα δεν έχουν. Μην τα μπερδεύετε. Γιατί το κάνετε; Για να ελέγξετε τα εσωτερικά σας ζητήματα. Δηλαδή, νομοθετείτε όχι βάσει της καλύτερης δημοκρατίας και της πιο ισχυρής αυτοδιοίκησης, αλλά του πώς θα αντιμετωπίσετε τους εσωτερικούς σας κραδασμούς. Μα, δεν μας ενδιαφέρουν αυτά. Ούτε την Ελλάδα ενδιαφέρουν αυτά τα μικροκομματικά σας παιχνίδια. Η Δημοκρατία δεν λειτουργεί, κύριε Υπουργέ, με μαθηματικές πατέντες. Δεν λειτουργεί με αλγόριθμους που ελάχιστοι καταλαβαίνουν. Η Δημοκρατία χρειάζεται καθαρή λαϊκή εντολή. Και δεσμεύομαι ότι, επειδή μεσολαβούν εθνικές εκλογές, το ΠΑΣΟΚ με τη στήριξη του λαού ως κυβέρνηση, δεν θα επιτρέψει να εφαρμοστεί αυτός ο κατάπτυστος εκλογικός νόμος.

Δεύτερον, συγκεντρώνετε ακόμη περισσότερη εξουσία στα μονοπρόσωπα όργανα. Ενισχύετε τον δήμαρχο και τον περιφερειάρχη, αλλά όχι το περιφερειακό συμβούλιο. Πάλι στον πυρήνα της Δημοκρατίας. Από τη μια πλευρά, η Δημοτική Επιτροπή μετατρέπεται ουσιαστικά σε μια μικρή κυβέρνηση του δήμου. Από την άλλη πλευρά, το Δημοτικό Συμβούλιο, το κατεξοχήν δημοκρατικό και αντιπροσωπευτικό όργανο, υποβαθμίζεται. Τι είδους λογική είναι αυτή; Πάλι περισσότερη εξουσία στους λίγους; Λιγότερα θεσμικά αντίβαρα; Λιγότερη διαφάνεια; Αυτό θα κάνει την Αυτοδιοίκηση περισσότερο εξαρτημένη ή περισσότερο ελεύθερη και δυνατή;

Τρίτον, εγκαταλείπετε τις τοπικές κοινότητες. Πρέπει να καταλάβετε ότι έχει καταρρεύσει η ελληνική περιφέρεια. Δεν είμαστε ούτε στο 2000, ούτε στο 2010. Γιατί ακούω επιχειρήματα προ δεκαπενταετίας. Είναι αλλού δημογραφικά, κύριε Λιβάνιε, σήμερα η Ελλάδα.Όταν νομοθετείς, βλέπεις στο παρόν και το μέλλον. Δεν επιχειρηματολογείς για το παρελθόν. Ιδιαίτερα σε στοιχεία που έχουν αλλάξει ραγδαία εις βάρος της περιφέρειας. Δεν πρέπει, λοιπόν, οι τοπικές κοινωνίες να έχουν διακοσμητικό ρόλο. Οι τοπικές κοινωνίες πρέπει να είναι εισηγητές, να διαβουλεύονται. Αυτό σημαίνει μια Ελλάδα για όλους.Σήμερα τι έχουμε; Χωριά που ερημώνουν, ορεινές περιοχές χωρίς πληθυσμό και εμείς λέμε «σας αφαιρούμε κάθε δυνατότητα».Όχι. Πρέπει να αλλάξετε φιλοσοφία σε αυτό το ζήτημα.

Tέταρτον, δεν διασφαλίζετε πραγματική οικονομική αυτοτέλεια. Το έχουμε πει πολλές φορές. Κι εδώ είμαστε πολύ πίσω. Δίνετε νέες αρμοδιότητες στους δήμους αλλά χωρίς τους αντίστοιχους πόρους. Τι τους λέτε; «Προσφέρετε υπηρεσίες, χωρίς λεφτά». Πώς θα το πετύχουν; Άρα, θέλετε ισχυρή αυτοδιοίκηση ή αυτοδιοίκηση-σάκο του μποξ της εκάστοτε κυβέρνησης; Μάλλον το δεύτερο θέλετε. Στον νέο Κώδικα, δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι οι διαθέσιμοι πόροι θα επαρκούν για το πραγματικό κόστος των νέων αρμοδιοτήτων, τις αυξημένες ανάγκες πολιτικής προστασίας – που κλιμακώνονται οι ανάγκες αυτές- και τις πιέσεις ορεινών, νησιωτικών και απομακρυσμένων δήμων. Τα χρήματα δεν φτάνουν. Τι θα συμβεί σε αυτή την περίπτωση;

Ή περιορίζονται οι υπηρεσίες για τους πολίτες. Ή αυξάνονται τα δημοτικά τέλη. Ή επινοούνται νέες επιβαρύνσεις. Αυτή δεν είναι οικονομική αυτοτέλεια.Είναι ένας μόνιμος πολιτικός μηχανισμός, που κρατά σε ομηρία την Αυτοδιοίκηση από το κεντρικό κράτος. Αυτό τελικά θέλετε. Τους θέλετε μακρύ σας χέρι. Μακρύ χέρι του Μαξίμου θέλετε τον κάθε δήμαρχο και το κάθε δημοτικό συμβούλιο και όχι αυτόνομους πυρήνες δημοκρατίας και προσφοράς στις τοπικές κοινωνίες».

Και ανέλυσε στη συνέχεια την πρόταση του ΠΑΣΟΚ

«Η δική μας πρόταση είναι ολοκληρωμένη.

Πρώτον, ξεκάθαρες αρμοδιότητες ανάμεσα στο κράτος, στις περιφέρειες και στους δήμους. Να τελειώσει το χάος των αλληλοεπικαλύψεων.

Δεύτερον, πραγματική οικονομική αυτοτέλεια. Με σταθερούς πόρους. Με πιλοτική απόδοση του ΕΝΦΙΑ στην Αυτοδιοίκηση. Με ενεργοποίηση τοπικών εσόδων. Με διαφάνεια και αντικειμενικούς κανόνες χρηματοδότησης.

Τρίτον, καμία νέα αρμοδιότητα χωρίς την αντίστοιχη χρηματοδότηση και το αναγκαίο προσωπικό.Δεν μπορεί το κράτος να μεταθέτει ευθύνες και να κρατά τα μέσα για τον εαυτό του.

Τέταρτον, μια ισχυρή Αυτοδιοίκηση που θα μπορεί να στηρίξει την κοινωνία. Με ισχυρές κοινωνικές υπηρεσίες. Με δημοτικές ενεργειακές κοινότητες, όπως αυτές που υπάρχουν σε εκατοντάδες δήμους όλης της Ευρώπης και εσείς αφαιρέσατε το δικαίωμα από την Τοπική Αυτοδιοίκηση να κάνει δίκαιη πράσινη μετάβαση χαμηλού κόστους και αντιμετώπιση ενεργειακής φτώχειας. Γιατί; Για τις μπίζνες της εγχώριας ολιγαρχίας. Αυτή ήταν η επιλογή σας.

Και βέβαια ένα πραγματικό Ταμείο Περιφερειακής Ανθεκτικότητας για αντιπλημμυρικά έργα, για αντιπυρική προστασία, για πρόληψη των φυσικών καταστροφών. Πώς θα διαχειριστούν όλοι αυτοί οι άνθρωποι στις τοπικές κοινωνίες την κλιματική κρίση; Τις κρίσεις που προκύπτουν από μια νέα κλιματική πραγματικότητα; Βλέπουμε τι γίνεται σε όλη την Ελλάδα και όχι πια μόνο το καλοκαίρι. Και τους υπόλοιπους μήνες. Πώς τους στηρίζετε σε αυτόν τον κρίσιμο τομέα;»

Και ο κ. Ανδρουλάκης κατέληξε: «Γι’αυτό λοιπόν η πολιτική αλλαγή σημαίνει και καλύτερη δημοκρατία και ισχυρή Τοπική Αυτοδιοίκηση και πραγματική περιφερειακή ανάπτυξη σε κάθε γωνιά της Ελλάδας».