Ανδρουλάκης κατά Γεωργιάδη: «Πολλά από όσα λέει σήμερα ο Κασιδιάρης, τα λέγατε εσείς κάποτε»

Σε ευθεία αντιπαράθεση με τον Άδωνι Γεωργιάδη ήρθε ο Νίκος Ανδρουλάκης στη Βουλή, με την κόντρα των δύο να εκτείνεται από την απαγόρευση πρόσβασης των ανηλίκων στα social media έως τη συγκέντρωση του Ηλία Κασιδιάρη στη Θεσσαλονίκη και τους κυβερνητικούς χειρισμούς στα εθνικά θέματα.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ υπεραμύνθηκε της επιλογής του κόμματός του να ψηφίσει «παρών» στο νομοσχέδιο για το age ban, απορρίπτοντας την οριζόντια απαγόρευση για τα παιδιά κάτω των 15 ετών.

«Η Παιδοψυχιατρική Εταιρεία που είπε ότι είναι λάθος η οριζόντια απαγόρευση έχει κόμπλεξ με τον κύριο Μητσοτάκη; Και ο Συνήγορος του Παιδιού; Κανείς δεν έχει κόμπλεξ, αυτό είναι ευθύνη», ανέφερε ο Νίκος Ανδρουλάκης, κατηγορώντας την κυβέρνηση για «φαιδρά πολιτικά παιχνίδια» και «εργαλειοποίηση» του ζητήματος.

Στο ίδιο πλαίσιο, εξαπέλυσε επίθεση στην κυβέρνηση για τη διαχείριση της παραπληροφόρησης, υποστηρίζοντας ότι, ενώ επικαλείται την ανάγκη προστασίας των ανηλίκων από τα fake news, η ίδια τροφοδοτεί ένα περιβάλλον προπαγάνδας και τοξικότητας στο διαδίκτυο.

Γεωργιάδης: «Λάθος το “παρών” του ΠΑΣΟΚ»

«Μικρόψυχη αντιπολίτευση» καταλόγισε στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ ο Άδωνις Γεωργιάδης, κατηγορώντας τον ότι επέλεξε να κινηθεί απέναντι στην κοινή γνώμη, λόγω της πολιτικής αντιπαράθεσης με τον πρωθυπουργό.

«Κάνατε λάθος που είπατε “παρών” στο νομοσχέδιο για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σας το λέω και ως γονέας. Έχει 90% αποδοχή», υποστήριξε, προσθέτοντας ότι το ΠΑΣΟΚ καταψήφισε στην πράξη μια πρωτοβουλία που, κατά τον ίδιο, απολαμβάνει ευρείας αποδοχής από τους γονείς.

Πυρά για τη συγκέντρωση Κασιδιάρη

Σκληρή ήταν η τοποθέτηση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ και για τη συγκέντρωση του Ηλία Κασιδιάρη στη Θεσσαλονίκη, ανήμερα της εθνικής επετείου. Ο Νίκος Ανδρουλάκης χαρακτήρισε την εκδήλωση «αποκρουστική σύναξη μίσους και μισαλλοδοξίας» και επέκρινε την απουσία κυβερνητικής ανακοίνωσης.

«Για το ΠΑΣΟΚ δεν έχουν θέση στη Δημοκρατία τα ναζιστικά κατακάθια», δήλωσε, στρέφοντας στη συνέχεια τα πυρά του και προς τον Άδωνι Γεωργιάδη, με αναφορά στο πολιτικό του παρελθόν. «Φυσικά και για τη ΝΔ δεν έχουν θέση αυτά που λέει ο Κασιδιάρης. Έχουμε μετωπική θέση με αυτές τις ιδέες και αυτό το χώρο», απάντησε ο Υπουργός Υγείας.

Η αντιπαράθεση κορυφώθηκε με την αιχμή του προέδρου του ΠΑΣΟΚ προς τον υπουργό Υγείας για τον Ηλία Κασιδιάρη: «Πολλά από όσα λέει σήμερα ο Κασιδιάρης, τα λέγατε εσείς πριν από μερικά χρόνια».

Ανδρουλάκης για τουρκολιβυκό: «Ξεκάθαρη διπλωματική ήττα»

Η αντιπαράθεση επεκτάθηκε και στην εξωτερική πολιτική, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να χαρακτηρίζει «ξεκάθαρη διπλωματική ήττα» τις εξελίξεις γύρω από το τουρκολιβυκό μνημόνιο. Μάλιστα, απαντώντας στις κατηγορίες περί μικροψυχίας της αντιπολίτευσης, διερωτήθηκε εάν στην ίδια κατηγορία εντάσσεται και ο Δημήτρης Καιρίδης, ο οποίος είχε επίσης κάνει λόγο για αποτυχία.

«Ναι, πράγματι είναι μία δυσάρεστη εξέλιξη», απάντησε ο Άδωνις Γεωργιάδης, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση έχει εργαστεί για την προώθηση των ελληνικών θέσεων «Είναι η πρώτη φορά που 27 χώρες υποστηρίζουν την ελληνική θέση, όχι την τουρκική», ανέφερε, προσθέτοντας ότι το τουρκολιβυκό μνημόνιο δεν έχει ισχύ και δεν μπορεί να προκαλέσει βλάβη.