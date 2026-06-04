Ανδρουλάκης: Η κυβέρνηση δεν πρέπει να συνεχίσει το καταστροφικό έργο – Αποτυχημένος ο Μητσοτάκης

«Η κυβέρνηση αυτή δεν πρέπει να συνεχίσει το καταστροφικό της έργο», τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης , μιλώντας το απόγευμα της Πέμπτης, 4 Ιουνίου, στην πλατεία Σημηριώτη στη Νέα Ιωνία.

Ο Ν. Ανδρουλάκης χαρακτήρισε τον Κυριάκο Μητσοτάκη ως «αποτυχημένο με την ακρίβεια, που αποδεικνύει το κόστος ζωής στα ράφια των σούπερ μάρκετ, στο κόστος των ενοικίων, στην υγεία, στην παιδεία». Παράλληλα, τόνισε ότι είναι «ανέκδοτο» τα «περί θυμωμένου πρωθυπουργού με την ακρίβεια».

Όσον αφορά το «ποιος θα σηκώσει στις 03:00 το τηλέφωνο στο Μέγαρο Μαξίμου» που είχε αναφέρει πριν λίγο διάστημα ο κ. Μητσοτάκης, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης τόνισε ότι «αυτό δεν το είπε ούτε ο Κωνσταντίνος Καραμανλής, ούτε ο Ανδρέας Παπανδρέου, ούτε τεράστιες προσωπικότητες της μεταπολίτευσης. Πόση ποια αλαζονεία από τον κ. Μητσοτάκη; Εγώ λέω κάτι απλό… να μην του χαλάσουμε τον ύπνο. Να μην χτυπήσει το τηλέφωνο στις 03:00, αλλά στις 15:00 αλλά να το σηκώσει και να πει στον λαό: ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα που θα ποντιστεί το καλώδιο διασύνδεσης Κύπρου – Κρήτης;».

Συνέχισε λέγοντας πως «ας αφήσουμε τις 03:00 και να δούμε τις υπόλοιπες ώρες της μέρας. Συνομιλεί με την κοινωνία; Βλέπει τα πραγματικά προβλήματα της καθημερινότητας;».