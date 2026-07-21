Ανδρουλάκης: Η ενεργειακή πρόταση του ΠΑΣΟΚ μπορεί να οδηγήσει σε ένα πράσινο και ανθεκτικό πλαίσιο

Το προγραμματικό σχέδιο του ΠΑΣΟΚ για την ενέργεια παρουσίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης, ενώ ανέλυσε και τα πεπραγμένα της κυβέρνησης στον συγκεκριμένο τομέα.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έκανε λόγο για την ανάγκη να υπάρξει ένα δίκαιο, πράσινο και ανθεκτικό σχέδιο για την ενέργεια ενώ χαρακτήρισε ερασιτέχνες και επικίνδυνους τους κυβερνώντες.

Όπως σημείωσε ο κ. Ανδρουλάκης, «η κυβέρνηση έχει αποτύχει στην ενεργειακή μετάβαση, με συνέπεια να αυξηθεί το κόστος ζωής αλλά και το κόστος του πρωτογενούς τομέα».

«Η κυβέρνηση συγκεκριμένα έχει γίνει τροχονόμος της ασύδοτης αγοράς», ήταν οι σκληρές εκφράσεις που χρησιμοποίησε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ενώ όπως χαρακτηριστικά είπε «τα ενεργειακά έργα προτεραιοποιούνται με βάση τα ιδιωτικά συμφέροντα».

Αιχμηρή κριτική κατά της κυβέρνησης

Την ίδια ώρα, εξαπέλυσε πυρά προς το υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με το καλώδιο. Ο κ. Ανδρουλάκης χαρακτήρισε ερασιτεχνικούς και επικίνδυνους τους χειρισμούς της κυβέρνησης, ενώ σημείωσε ότι προκαλεί αλγεινή εντύπωση ότι παίζεται ένα πινγκ πονγκ ευθυνών με την Κύπρο.

Όλα αυτά, σχολίασε, οδηγούν στο να πληρώνουν οι πολίτες δυσθεώρητα ποσά στους λογαριασμούς ρεύματος.

Αντιθέτως, η ενεργειακή πρόταση του ΠΑΣΟΚ, είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης, μπορεί να οδηγήσει σε ένα πράσινο, δίκαιο και ανθεκτικό πλαίσιο, ενώ όπως ειπώθηκε χαρακτηριστικά, από τον βουλευτή του κόμματος Φρέντι Παρασύρη, η ενεργειακή πρόταση του ΠΑΣΟΚ μπορεί να οδηγήσει άμεσα σε μειώσεις τιμών ρεύματος έως και 20% από το 2027, εφόσον το ΠΑΣΟΚ είναι στην κυβέρνηση.

Αναλυτικά όσα ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ:

«Από τη μία, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος λέει ότι βασικός συντελεστής του επίμονου πληθωρισμού είναι η εξάρτηση της χώρας από το εισαγόμενο φυσικό αέριο. Και από την άλλη, ο Πρωθυπουργός οδηγεί σε ξαφνικό θάνατο την υπερσύγχρονη μονάδα των Πτολεμαΐδα 5, μετατρέποντάς την σε μονάδα φυσικού αερίου. Τελικά, υπάρχει σχέδιο ή όλα γίνονται και προτεραιοποιούνται βάσει των εξυπηρετήσεων που κάνει η κυβέρνηση σε οικονομικά συμφέροντα.

Το δικό μας όραμα ήταν μια πράσινη μετάβαση που φέρνει δυνατότητα στην περιφέρεια κυρίως αλλά και στα αστικά κέντρα να δημιουργήσουν συνθήκες χαμηλού κόστος ζωής και αντιμετώπισης ενεργειακής φτώχειας».