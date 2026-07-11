Ανδρουλάκης: Η ακρίβεια είναι ο σιωπηλός φόρος στο εισόδημα κάθε εργαζόμενου

«Χθες, για δεύτερη φορά, με επίκαιρη ερώτηση μου στον πρωθυπουργό έφερα στο επίκεντρο το πρόβλημα της ακρίβειας και του δυσθεώρητου κόστους διαβίωσης, με δεδομένες και τις υψηλές δαπάνες στέγασης, ενέργειας και υγείας, πουροκανίζουν το οικογενειακό εισόδημα», αναφέρει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ σε άρθρο του στην εφημερίδα «Τα Νέα».

Όπως επισημαίνει, «σύμφωνα με τη Εurostat, επί επτά μήνες η Ελλάδα καταγράφει σταθερά υψηλότερο γενικό πληθωρισμό από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης. Από τον Ιούλιο 2019 έως τον Απρίλιο 2026, η σωρευτική αύξηση των τιμών στα τρόφιμα ξεπέρασε το 42%, ενώ ο μέσος όρος της Ευρωζώνης διαμορφώθηκε στο 36%. Ενώ η αγοραστική δύναμη των πολιτών βρίσκεται στην τελευταία θέση της ΕΕ».

«Απέναντι σε αυτή τη ζοφερή καθημερινότητα για τη μεσαία τάξη και τους πιο αδύναμους οικονομικά, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αντιτείνει ότι η αύξηση μισθών εξισορροπεί την ακρίβεια . Σύμφωνα με το Ινστιτούτο Μελετών της ΓΣΕΕ, από το 2019 έως το 2025 ο πραγματικός μέσος ετήσιος μισθός αυξήθηκε μόλις κατά 0,3% και παραμένει 1,3% χαμηλότερος από τα επίπεδα του 2021, αποδεικνύοντας ότι η ακρίβεια λειτουργεί ως ένας σιωπηλός φόρος στο εισόδημα κάθε εργαζόμενου. Ένας φόρος που δεν ψηφίστηκε ποτέ στη Βουλή, αλλά πληρώνεται κάθε μέρα από τους πολίτες», τονίζει.

Σημειώνει, δε, ότι «από το 2023 ο Πρωθυπουργός δεσμευόταν σε συνεντεύξεις του ότι «τα δύσκολα της ακρίβειας είναι πίσω μας», ότι μια επιστολή στην Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν θα έβαζε τέλος στην αισχροκέρδεια των πολυεθνικών, ότι τα αλλεπάλληλα «καλάθια του νοικοκυριού, του νονού, του Αγ. Βασίλη κλπ» θα έφερναν αποτέλεσμα. Κατέληξαν επικοινωνιακές «φούσκες», που η αποτελεσματικότητα τους εξαντλούνταν ως την επόμενη δημοσκόπηση».

«Πρόσφατα, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος υποχρεώθηκε να αποκαλύψει δυσάρεστες για την κυβέρνηση αλήθειες. Ομολόγησε ότι η ακρίβεια επιμένει λόγω της μεγάλης εξάρτησης της χώρας από το φυσικό αέριο, που την καθιστά ευάλωτη σε κάθε κρίση. Παρέλειψε, βέβαια, να πει ότι η αυξημένη εξάρτηση της χώρας από το εισαγόμενο φυσικό αέριο ξεκίνησε επί ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ και γιγαντώθηκε επί Νέας Δημοκρατίας, που με τις επιλογές της επιπλέον παρέδωσε τον ενεργειακό χώρο στα καρτέλ. Τελευταίο παράδειγμα η σύγχρονη και αντιρρυπαντική μονάδα «Πτολεμαΐδα 5», για την οποία οι φορολογούμενοι πλήρωσαν περίπου 1,5 δισ. ευρώ και σήμερα η κυβέρνηση τη μετατρέπει σε μονάδα φυσικού αερίου, μολονότι ακόμη και η Γερμανία αξιοποιεί τα απώτατα όρια που δίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για αυτές τις σύγχρονες λιγνιτικές μονάδες», επισημαίνει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

«Όσο, δε, για το κυβερνητικό επιχείρημα ότι ο υψηλός πληθωρισμός είναι το αναπόφευκτο τίμημα μιας οικονομίας που αναπτύσσεται και παράγει υπερ-πλεονάσματα, η πραγματικότητα είναι: τα δημόσια έσοδα αυξάνονται επειδή οι πολίτες πληρώνουν ακριβότερα τα ίδια προϊόντα, τις ίδιες υπηρεσίες, την ίδια καθημερινότητα. Για κάθε 1 ευρώ άμεσων φόρων αντιστοιχούν σχεδόν 1,6 ευρώ έμμεσων φόρων, όταν ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι μόλις 0,96 ευρώ», υπογραμμίζει.

Ο κ. Ανδρουλάκης σημειώνει ότι «απέναντι σε όλα αυτά, χρειάζεται αλλαγή σελίδας. Δεσμεύομαι για 3 συγκεκριμένες παρεμβάσεις:

Α) Ισχυρός ανταγωνισμός και πραγματικός έλεγχος της αγοράς: Με μια ουσιαστική Αρχή Προστασίας Καταναλωτή που ασκεί δυναμική και αποτελεσματική εποπτεία σε όλα τα στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας, μια ισχυρή ΔΙΜΕΑ και μια ενισχυμένη Επιτροπή Ανταγωνισμού που θα βάζουν φραγμό στην ασυδοσία των ολιγοπωλίων και θα διεξάγουν αυστηρούς ελέγχους στην αγορά.

Β) Μείωση των έμμεσων φόρων: Η κυβέρνηση απορρίπτει τη στοχευμένη μείωση του ΦΠΑ στα βασικά αγαθά, γιατί δεν μπορεί να ελέγξει την αγορά. Πρόσφατη μελέτη του Ινστιτούτου Μελετών της ΓΣΕΒΕΕ αποδεικνύει ότι στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, το μεγαλύτερο μέρος της μείωσης του ΦΠΑ πέρασε στους καταναλωτές. Στη χώρα μας, οι παράγοντες της αγοράς συμφωνούν γιατί δεν το τολμά πιλοτικά η κυβέρνηση; Επιπλέον, δεσμευόμαστε για μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα καύσιμα στον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Γ) Δικαιότερη φορολογία: Με σταδιακή τιμαριθμική αναπροσαρμογή της φορολογικής κλίμακας, στα πρότυπα της Πορτογαλίας. Για να μην πληρώνει περισσότερους φόρους ένας εργαζόμενος μόνο και μόνο επειδή αυξήθηκε ονομαστικά ο μισθός του, ενώ η αγοραστική του δύναμη μειώθηκε».

«Η χώρα χρειάζεται πολιτική αλλαγή. Ο ελληνικός λαός αξίζει μια κυβέρνηση που βάζει στο επίκεντρο τους πολλούς, όχι τα προνόμια των λίγων», καταλήγει στο άρθρο του ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.