Ανδρουλάκης: Επαναφορά 13ης σύνταξης, προστασία πρώτης κατοικίας και έλεγχος απευθείας αναθέσεων

Μήνυμα αλλαγής έστειλε από το Ηράκλειο της Κρήτης ο Νίκος Ανδρουλάκης σε ομιλία του στο πλαίσιο εκδήλωσης για τα 52 χρόνια από την ημέρα ίδρυσης του ΠΑΣΟΚ .

«Από την Κρήτη ξεκινάει η φλόγα αλλαγής, νίκης και ανατροπής στις επερχόμενες εκλογές» τόνισε ο κ. Ανδρουλάκης ξεκινώντας την ομιλία του, ενώ άσκησε σκληρή κριτική τόσο στην κυβέρνηση και προσωπικά στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, όσο και στον Αλέξη Τσίπρα ο οποίος χθες Τετάρτη παρουσίασε στη Θεσσαλονίκη το κυβερνητικό πρόγραμμα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης επεσήμανε ότι «δεν αρκεί να είμαστε κληρονόμοι μιας μεγάλης ιστορίας», και παρουσίασε τα βασικά σημεία του πρόγραμματος του ΠΑΣΟΚ εν όψει εθνικών εκλογών. Παράλληλα δεσμεύθηκε για την επαναφορά της 13ης σύνταξης, για την προστασία της πρώτης κατοικίας και για έλεγχο κάθε ευρώ που δαπανήθηκε επί των ημερών του Κυριάκου Μητσοτάκη για απευθείας αναθέσεις.

Μιλώντας για το σήμερα, σημείωσε ότι ο πόλεμος έχει επιστρέψει στην Ευρώπη και τον περιέγραψε ως αποτέλεσμα της αποτυχίας της πολιτικής.

«Η Ευρώπη δεν εχει κανένα δικαίωμα να παραμένει θεατής. Όταν υπάρχει η ρωσική απειλή και ο τουρκικός αναθεωρητισμός, η Ευρώπη δεν μπορεί να κάνει τον Πόντιο Πιλάτο» είπε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

«Έχουμε περισσότερα από ποτέ για να δημιουργήσουμε ευημερία, αλλά δεν έχουμε εξασφαλίσει ότι αυτή η ευημερία θα φτάσει στους πολλούς» συνέχισε ο κ. Ανδρουλάκης επισημαίνοντας ότι αυτά τα προβλήματα θα τα λύσει η πολιτική.

«Το ΠΑΣΟΚ έχει διαλέξει πλευρά»

«Όταν κινδυνεύουν οι τράπεζες βρίσκονται εκατομμύρια, όταν μιλάμε για κοινωνικό κράτος, μας λένε, χρήματα δεν υπάρχουν. Το ΠΑΣΟΚ έχει επιλέξει πλευρά. Είναι με την πλευρά του ανθρώπου, της κοινωνίας και της προόδου. Αγωνιζόμαστε για ένα κράτος που δεν υπηρετεί τους λίγους, αλλά για ένα κράτος διαφάνειας, αξιοκρατίας και κοινωνικής δικαιοσύνης για όλους τους Έλληνες» είπε ακόμη ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και συμπλήρωσε: «η Ελλάδα δεν αντέχει άλλο με τη ΝΔ. Πρέπει να υπάρξει πολιτική αλλαγή το συντομότερο δυνατόν».

«Εμεις δεν έχουμε εξαρτήσεις»

«Έχουμε πρόγραμμα, σχέδιο, έχουμε ανανεώσει το πολιτικό μας προσωπικό και πάνω απ’ όλα δεν έχουμε εξαρτήσεις. Λογοδοτούμε μόνο στον ελληνικό λαό. Σοσιαλιστής με εξαρτήσεις, δεν ειναι σοσιαλιστής. Η πολιτική αυτονομία είναι όρος δημοκρατίας και πολιτικής αλλαγής» υποστήριξε επιπλέον ο Νίκος Ανδρουλάκης, ενώ απευθυνόμενος στον πρωθυπουργό σημείωσε ότι πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες του.

«Η εξωτερική πολιτική είναι καθημερινός αγώνας»

Συνεχίζοντας την κριτική του προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ εστίασε στα ελληνοτουρκικά σημειώνοντας ότι στον βωμό της προπαγάνδας, γινόταν στις πλάτες του ελληνικού λάου μια συνεχιζόμενη αμφισβήτηση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων. «Τα ήρεμα νερά πήγαν περίπατο και η Τουρκία συνεχίζει να αμφισβητεί τα κυριαρχικά μας δικαιώματα» συνέχισε, θέτοντας το ερώτημα: «αν η κυβέρνηση λέει ότι οι ενέργειες της Τουρκίας είναι παράνομες γιατί δεν ζήτησε κυρώσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση;».

Έστειλε παράλληλα μήνυμα προς την Άγκυρα λέγοντας ότι «θέλουμε συνθήκες καλής γειτονίας, αλλά προϋπόθεση είναι ο σεβασμός του διεθνούς Δικαίου».

Πυρά προς τον Αλέξη Τσίπρα

Στρέφοντας τα πυρά του προς τον Αλέξη Τσίπρα, χαρακτήρισε το πρόγραμμα που ανακοίνωσε χθες από τη Θεσσαλονίκη, αναξιόπιστο. «Η συνέπεια και η αξιοπιστία δεν ήταν ποτέ το δυνατό τους σημείο» είπε χαρακτηριστικά, εστιάζοντας μεταξύ άλλων στην κατά τον ίδιο αλλαγή στάσης του Αλέξη Τσίπρα ως προς το ζήτημα της Golden Visa.

«Ο λαός δεν χρωστά δεύτερη ευκαιρία ούτε στον κ. Μητσοτάκη, ούτε στον κ. Τσίπρα. Η χώρα θα πάει μπροστά με το ΠΑΣΟΚ» συνέχισε.

Προτεραιότητα η κοινωνική κατοικία

Παράλληλα ο Νίκος Ανδρουλάκης δεσμεύθηκε ότι με το ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση θα ψηφιστεί αμέσως νόμος για την κοινωνική κατοικία και θα επανέλθει η προστασία της πρώτης κατοικίας με κανόνες διαφάνειας για τα funds και τους servicers και παράλληλα για επαναφορά της 13ης σύνταξης.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης έθεσε παράλληλα ως βασική προτεραιότητα τη δημογραφική ανάταξη της χώρας.

«Θα ελέγξουμε και το τελευταίο ευρώ των απευθείας αναθέσεων»

Μιλώντας για τη Δικαιοσύνη ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επεσήμανε: «Για εμάς η Δικαιοσύνη δεν θα ειναι μηχανισμός που θα καλύπτει τις ευθύνες του εκάστοτε υπουργού. Η Δικαιοσύνη πρέπει να ειναι το όριο της αυθαιρεσίας της εκτελεστικής εξουσίας. Ως κυβέρνηση το ΠΑΣΟΚ θα ελέγξει που πήγε και το τελευταίο ευρώ του ελληνικού λαού τα χρόνια των απευθείας αναθέσεων της ΝΔ».