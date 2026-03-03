Ανδρουλάκης: Δεν πρέπει να υπάρξει κανένα σενάριο εμπλοκής της χώρας μας στον πόλεμο

Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, ανάρτησε βίντεο στο TikTok, στο οποίο κάνει την αποτίμηση της ενημέρωσης που είχε από τον Πρωθυπουργό για την πολεμική σύρραξη στη Μέση Ανατολή και τις ευρύτερες επιπτώσεις τους.

Ο κ. Ανδρουλάκης επισημαίνει την ανάγκη η χώρα μας να μείνει μακριά από κάθε εμπλοκή στον πόλεμο που διεξάγουν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ με το Ιράν, καθώς επίσης και την προσήλωση στο γράμμα και το πνεύμα του διεθνούς δικαίου και την ειρηνική επίλυση με διπλωματικά μέσα.

Για τη στρατιωτική παρουσία της χώρας μας στην Ανατολική Μεσόγειο, ο κ. Ανδρουλάκης τονίζει ότι αυτή πρέπει να αποσκοπεί στην υποστήριξη του Κυπριακού Ελληνισμού και όχι στην εμπλοκή της Ελλάδας σε πολεμικές επιχειρήσεις στην ευρύτερη περιοχή.