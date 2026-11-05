Ανδρουλάκης από το συνέδριο της ΚΕΔΕ: Πέντε δεσμεύσεις για ισχυρή Αυτοδιοίκηση – «Θα καταργήσουμε τον Κώδικα της ΝΔ»

της Βαρβάρας Ζούκα

Πέντε δεσμεύσεις για την οικονομική και θεσμική ενίσχυση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης παρουσίασε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ–ΚΙΝΑΛ Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος, μιλώντας από το βήμα του ετήσιου τακτικού συνεδρίου της ΚΕΔΕ στην Καλαμάτα, άσκησε σκληρή κριτική στην κυβέρνηση. Ο κ. Ανδρουλάκης κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι έχει οδηγήσει την Αυτοδιοίκηση σε διπλή κρίση, θεσμική και οικονομική. Έκανε λόγο για χρηματοδοτικό κενό 2,5 δισ. ευρώ στις λειτουργικές ανάγκες των δήμων και μηδενική αύξηση της χρηματοδότησής τους στον προϋπολογισμό του 2027, παρά τη συνεχή άνοδο των δαπανών.

Οι πέντε δεσμεύσεις τις οποίες ανέλαβε ο κ. Ανδρουλάκης συνοψίζονται στα εξής:

1. Πραγματική οικονομική αυτοτέλεια, με πλήρη απόδοση των θεσμοθετημένων πόρων, απευθείας μεταφορά στους δήμους σημαντικού μέρους των εσόδων από το Τέλος Ανθεκτικότητας και δημιουργία Ταμείου Περιφερειακής Ανθεκτικότητας για έργα πρόληψης φυσικών καταστροφών.

2. Κατάργηση του αυτοδιοικητικού κώδικα της ΝΔ και διαμόρφωση νέου πλαισίου σε διάλογο με την Αυτοδιοίκηση. Προανήγγειλε σαφή κατανομή αρμοδιοτήτων, υποχρεωτική μεταφορά πόρων και προσωπικού για κάθε νέα ευθύνη και κατοχύρωση της σύμφωνης γνώμης της ΚΕΔΕ σε κρίσιμες νομοθετικές παρεμβάσεις.

3. Αποκατάσταση των αρμοδιοτήτων δήμων και περιφερειών στα ύδατα, στα απορρίμματα, στην ενέργεια και στην πολεοδομία. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στις ενεργειακές κοινότητες και στην προτεραιότητα πρόσβασης δήμων, παραγωγών και συνεταιρισμών σε όρους σύνδεσης για έργα ΑΠΕ.

4. Ουσιαστική συμμετοχή της Αυτοδιοίκησης στον αναπτυξιακό σχεδιασμό. Επικρίνοντας τις κυβερνητικές επιλογές για το Ταμείο Ανάκαμψης, υποστήριξε ότι δήμοι και περιφέρειες έμειναν εκτός της διαμόρφωσης των προτεραιοτήτων.

5. Σταθερή και επαρκής χρηματοδότηση των κοινωνικών δομών, όπως τα δημοτικά ιατρεία, το «Βοήθεια στο Σπίτι» και οι υπηρεσίες για αστέγους.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έκλεισε με κάλεσμα πολιτικής αλλαγής, υπογραμμίζοντας ότι η ισχυρή Αυτοδιοίκηση και η περιφερειακή ανάπτυξη αποτελούν προϋποθέσεις για τη μείωση των ανισοτήτων και την ενίσχυση των τοπικών κοινωνιών.