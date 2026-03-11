Ανδρουλάκης από Στρασβούργο για τις υποκλοπές: Δίνουμε αγώνα αρχών και αξιών

Στο Στρασβούργο βρίσκεται ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, καθώς στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα συζητηθεί το σκάνδαλο των παράνομων παρακολουθήσεων.

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης κάλεσε τον πρωθυπουργό να εφαρμόσει και να σεβαστεί τις αποφάσεις της Δικαιοσύνης.

Συγκεκριμένα, ο κ. Ανδρουλάκης ευχαρίστησε την πρόεδρο των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών και Δημοκρατών για την πρωτοβουλία της να συζητηθεί στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου η απόφαση του μονομελούς πλημμελειοδικείου. Η απόφαση αυτή, όπως είπε, «καταδίκασε τέσσερις ιδιώτες που παγίδευσαν τη μισή κυβέρνηση, πολιτικούς στην Ελλάδα, αρχηγούς Ενόπλων Δυνάμεων και δημοσιογράφους, αποδεικνύοντας ότι πίσω από αυτήν την κατάσταση κρύβεται το Μέγαρο Μαξίμου και ο ίδιος ο πρωθυπουργός».

Υπογράμμισε ότι «ο αγώνας μας δεν είναι προσωπικός, ούτε καν κομματικός. Είναι ένας αγώνας αρχών και αξιών, για σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου σε κάθε ευρωπαϊκή χώρα».

«Ο κ. Μητσοτάκης οφείλει να πει την αλήθεια. Οφείλει να σεβαστεί τις αποφάσεις της δικαιοσύνης και να εφαρμόσει τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας», πρόσθεσε στη συνέχεια.