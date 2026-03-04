Ανδρουλάκης: Αίτημα για προ ημερησίας διατάξεως συζήτηση στη Βουλή για τους θεσμούς και τη Δικαιοσύνη

Αίτημα για προ ημερησίας διατάξεως συζήτηση στη Βουλή για τους θεσμούς και τη δικαιοσύνηκαταθέτει σήμερα το ΠΑΣΟΚ, όπως ανακοίνωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης, από το βήμα της Ολομεέλιας της Βουλής πριν από λίγο, κατά τη διάρκεια της συζήτησης για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Όπως είπε ο κ. Ανδρουλάκης, το ΠΑΣΟΚ περίμενε την απόφαση του πλημμελειοδικείου για τις υποκλοπές και πρόσθεσε ότι ο πρωθυπουργός θα έχει την ευκαιρία να υποστηρίξει γιατί δεν συνδέεται η κυβέρνηση.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ξεκίνησε την τοποθέτησή του λέγοντας ότι «σήμερα είναι μια εξαιρετική μέρα για τη Δημοκρατία λόγω της τελεσίδικης απόφασης για τη Χρυσή Αυγή, μιλώντας για δικαίωση για όσους εξαρχής στάθηκαν απέναντι σε αυτή την ακροδεξιά φασιστική οργάνωση».

Αναφορικά με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολήτόνισε ότι η πατρίδα και η ευρύτερη περιοχή μπαίνει σε μια περιπέτεια, λόγω των μεγάλων γεωπολιτικών εντάσεων, που μπορούν να φέρουν δυσάρεστες εξελίξεις. Ανέφερε ότι υπάρχει επικίνδυνη κλιμάκωση που φέρνει εύλογη ανησυχία, αποκαλώντας το καθεστώς του Ιράν «αυταρχικό».

Για την Τεχεράνη είπε ότι συμβάλλει στην αποσταθεροποίηση στη Μέση Ανατολή, ωστόσο η «προληπτική» επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ, χωρίς σχετική απόφαση, συνιστά «ωμή παραβίαση του διεθνούς δικαίου».

Απαντώντας στις δηλώσεις του πρωθυπουργού ότι ο γενικευμένος πόλεμος δεν έχει ούτε νικητές ούτε ηττημένους,σημείωσε πως αυτό πρέπει να το τονίσει στους υπουργούς του, οι οποίοι ακολουθούν τη γραμμή του Μπενιαμίν Νετανιάχου. «Κάποιοι από τους υπουργούς σας θέλουν να μιλούν σαν εκπρόσωποι του Νετανιάχου στον δημόσιο βίο της χώρας», δήλωσε.

Επιπλέον σημείωσε ότι η χώρα πρέπει να έχει ξεκάθαρο αμυντικό ρόλο σε αυτή τη σύγκρουση, να μην ξεκινήσει καμία πολεμική επιχείρηση από αεροπορικές βάσεις στην Ελλάδα και ότι η παρουσία στην ανατολική Μεσόγειο πρέπει να αποσκοπεί μόνο στην προστασία του ελληνισμού και ιδιαίτερα του ελληνοκυπριακού ελληνισμού που βρίσκεται σε εμπόλεμη ζώνη.

Παράλληλα, έθεσε και το ερώτημα για τη θέση της χώρας ως μέλος της Ευρώπης και του ΣΑ του ΟΗΕ, τονίζοντας ότι η ειρήνη θα επιτευχθεί μόνο μέσα από τη διπλωματία και τους κανόνες του διεθνούς δικαίου.