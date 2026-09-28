Ανδρέας Λοβέρδος: Επίθεση με μπογιές στο πολιτικό του γραφείο στη Δάφνη

Επίθεση στο πολιτικό του γραφείο, με κόκκινες μπογιές στην είσοδο και τους εξωτερικούς τοίχους του κτηρίου στη Δάφνη, καταγγέλλει ο Ανδρέας Λοβέρδος, σύμφωνα με ανάρτησή του.

Όπως αναφέρει, το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ, ενώ υπογραμμίζει ότι δεν πτοείται από τέτοιες ενέργειες και πως στο παρελθόν έχει βρεθεί ξανά αντιμέτωπος με επιθέσεις.

«Δεν τους φοβάμαι. Δεν με πτοούν», σημειώνει χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι τέτοιες ενέργειες «χαρακτηρίζουν αποκλειστικά εκείνους που τις επιλέγουν».

Ο Ανδρέας Λοβέρδος καταλήγει δηλώνοντας ότι συνεχίζει «με την ίδια αποφασιστικότητα» τον αγώνα του για όσα πιστεύει.