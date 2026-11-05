Ανδρέας Κουράκης: Νέος επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Θεσσαλονίκη για Όλους»

Τα ηνία της δημοτικής παράταξης «Θεσσαλονίκη για Όλους» αναλαμβάνει ο Ανδρέας Κουράκης, μόλις λίγες ημέρες μετά την επιστροφή του στα έδρανα του δημοτικού συμβουλίου Θεσσαλονίκης, στη θέση του Σπύρου Πέγκα.

Η εκλογή του κ. Κουράκη στη θέση του επικεφαλής της παράταξης πραγματοποιήθηκε κατά τη συνεδρίαση των δημοτικών συμβούλων της παράταξης «Θεσσαλονίκη για Όλους», την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου, όπως γνωστοποιήθηκε με επίσημη επιστολή προς τον πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου Θεσσαλονίκης, Σπύρο Βούγια.

Ο Ανδρέας Κουράκης διαθέτει μακρά αυτοδιοικητική διαδρομή, έχοντας υπηρετήσει τον δήμο Θεσσαλονίκης επί 22 χρόνια. Η εκλογή του νέου επικεφαλής έγινε σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 115 του Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ν. 5314/2026), όπως επισημαίνεται στη σχετική επιστολή.