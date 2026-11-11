Ανδρέας Κουράκης: Να ανακηρυχθεί persona non grata ο Ηλίας Κασιδιάρης στη Θεσσαλονίκη

Την αντίδραση της δημοτικής παράταξης «Θεσσαλονίκη για Όλους», με επικεφαλής τον Ανδρέα Κουράκη, προκάλεσε η καταψήφιση ψηφίσματος με το οποίο ζητούνταν να ανακηρυχθεί ανεπιθύμητο πρόσωπο (persona non grata) στη Θεσσαλονίκη ο Ηλίας Κασιδιάρης.

Το σχετικό ψήφισμα κατατέθηκε από τον Ανδρέα Κουράκη στην τελευταία συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Θεσσαλονίκης, με την παράταξη «Θεσσαλονίκη για Όλους» να ζητά τη λήψη συγκεκριμένων μέτρων απέναντι στις δημόσιες εμφανίσεις και δραστηριότητες του Ηλία Κασιδιάρη.

Ειδικότερα, η παράταξη πρότεινε αφενός να ανακηρυχθεί ο Ηλίας Κασιδιάρης persona non grata για τη Θεσσαλονίκη και αφετέρου να ληφθεί ρητή απόφαση, ώστε να μην του παραχωρείται κανένας δημόσιος χώρος, όπως αίθουσες, πλατείες ή δρόμοι, για τη χρήση των οποίων απαιτείται άδεια από τον δήμο.

Με ανακοίνωσή της, η παράταξη «Θεσσαλονίκη για Όλους» εκφράζει την έντονη δυσαρέσκειά της για τη στάση της διοίκησης του δήμου, επισημαίνοντας ότι η καταψήφιση του ψηφίσματος σημειώθηκε σε μια ιδιαίτερα συμβολική συγκυρία, με αφορμή τη Διεθνή Ημέρα κατά του Φασισμού και του Αντισημιτισμού.

«Η Θεσσαλονίκη των δημοκρατικών αγώνων, του Μάη του ’36, του Λαμπράκη και των 55.000 θυμάτων του Ολοκαυτώματος, ήταν, είναι και θα είναι πόλη φιλόξενη και ανεκτική σε δημοκρατικές και πλουραλιστικές ιδέες και ανεκτική στην θρησκευτική, ιδεολογική και πολιτική ετερότητα στην οποία οι φασίστες περιττεύουν», υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση.