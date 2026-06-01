Άνδρας με αλυσοπρίονο προκάλεσε αναστάτωση στον Δρυμό Θεσσαλονίκης

Ένας άνδρας που κρατούσε αλυσοπρίονο έξω από σπίτι οικογένειας στη περιοχή του Δρυμού στη Θεσσαλονίκη προκάλεσε αναστάτωση στην περιοχή το απόγευμα της Κυριακής. Σύμφωνα με πληροφορίες κάτοικοι ειδοποίησαν την αστυνομία και άμεσα στο σημείο έσπευσαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις.

Ο άνδρας, με καταγωγή από την Αλβανία, προσήχθη από την ΕΛ.ΑΣ. και μεταφέρθηκε στο Α.Τ. Ωραιοκάστρου. Το αλυσοπρίονο δεν ήταν σε λειτουργεία ενώ στην κατοχή του βρέθηκε και ένα μαχαίρι.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας:

«Συνελήφθη απογευματινές ώρες χθες (31-05-2026) από αστυνομικούς της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης, 42χρονος αλλοδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία από το Αστυνομικό Τμήμα Ωραιοκάστρου για απειλή και παράβαση των Νόμων περί όπλων και περί αλλοδαπών.

Ειδικότερα, ο προαναφερόμενος, εξαιτίας διαφορών που είχε με 49χρονο ημεδαπό, μετέβη έξω από την οικία του στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Ωραιοκάστρου, όπου βρισκόταν η σύζυγος του 49χρονου, εξύβριζε και κρατούσε ένα ηλεκτρικό αλυσοπρίονο χωρίς να το έχει θέσει σε λειτουργία.

Κατά τη σύλληψή του βρέθηκε στην κατοχή του ένα μαχαίρι, ενώ διαπιστώθηκε να μην διαθέτει τα απαραίτητα έγγραφα για τη νόμιμη παραμονή του στη χώρα.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα».