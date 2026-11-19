Αναστάτωση προκλήθηκε το πρωί της Πέμπτης (19/11) στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, έπειτα από πτώση άνδρα από τον Λευκό Πύργο, ένα από τα πλέον πολυσύχναστα σημεία της πόλης.

Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 11:35, προκαλώντας κινητοποίηση των αρμόδιων αρχών. Στο σημείο κλήθηκαν άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας.Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα στοιχεία και η ηλικία του άνδρα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο εν ζωή.

Παράλληλα, οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η πτώση παραμένουν αδιευκρίνιστες.