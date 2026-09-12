Ανάβυσσος: Σε κρίσιμη κατάσταση 4χρονο παιδί μετά από ατύχημα σε πισίνα ξενοδοχείου

Σε κρίσιμη κατάσταση μεταφέρθηκε ένα τετράχρονο παιδί στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία», μετά από ατύχημα σε πισίνα ξενοδοχείου στην Ανάβυσσο.

Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου, 12 Σεπτεμβρίου, όταν σύμφωνα με πληροφορίες, το τετράχρονο παιδί βρισκόταν με τους γονείς του για διακοπές σε ξενοδοχείο της περιοχής, όταν φέρεται να διέφυγε της προσοχής τους και βρέθηκε στην πισίνα. Το παιδί ανασύρθηκε από το νερό έχοντας επίπεδο συνείδησης.

Άμεσα στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε το παιδί στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία». Εκεί νοσηλεύεται διασωληνωμένο στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, για προληπτικούς λόγους.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των γιατρών, το παιδί δεν διατρέχει κίνδυνο. Την ίδια ώρα, οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό αναμένεται να διερευνηθούν από τις αρμόδιες αρχές.