Αναβολή της ψήφισης του νομοσχεδίου για το νερό ζητούν οι δήμαρχοι της Χαλκιδικής και τριών δήμων της Θεσσαλονίκης

Την αναβολή της ψήφισης του νομοσχεδίου του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τους παρόχους υπηρεσιών ύδατος ζητούν οι δήμαρχοι της Χαλκιδικής, καθώς και οι δήμαρχοι Θέρμης, Λαγκαδά και Βόλβης, οι οποίοι αντιτίθενται στην προοπτική της υποχρεωτικής ένταξης στην ΕΥΑΘ.

Το αίτημά τους διατυπώθηκε σήμερα, στο πλαίσιο της συνεδρίασης της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας. Βασικό επιχείρημα ότι δεν έχει προηγηθεί ουσιαστική διαβούλευση ούτε υπάρχουν οι αναγκαίες μελέτες που να τεκμηριώνουν τα οφέλη της μεταρρύθμισης.

Ο δήμαρχος Θέρμης Θεόδωρος Παπαδόπουλος υποστήριξε ότι το νομοσχέδιο προωθείται χωρίς τεκμηρίωση και προειδοποίησε ότι κινδυνεύει να ανατραπεί έργο δεκαετιών που έχουν υλοποιήσει οι δήμοι στον τομέα της διαχείρισης των υδάτων.

Ο δήμαρχος Πολυγύρου Γιώργος Εμμανουήλ, έκανε λόγο για ένα νομοσχέδιο που κατατέθηκε χωρίς ουσιαστική διαβούλευση με την αυτοδιοίκηση και χωρίς τις απαιτούμενες μελέτες που να αποδεικνύουν ότι οι υποχρεωτικές συνενώσεις θα βελτιώσουν τις υπηρεσίες ύδρευσης.

Από την πλευρά του, ο δήμαρχος Αριστοτέλη Στέλιος Βαλιάνος ζήτησε να αναβληθεί η ψήφιση του νομοσχεδίου, τονίζοντας ότι δεν έχει προηγηθεί επαρκής δημόσια συζήτηση για ένα τόσο κρίσιμο ζήτημα που επηρεάζει άμεσα την αυτοδιοίκηση και την κοινωνία.

Η δήμαρχος Λαγκαδά Νίκη Ανδρεάδου υποστήριξε ότι το σχέδιο νόμου δεν συνοδεύεται από οικονομοτεχνική μελέτη που να αποδεικνύει τα προσδοκώμενα οφέλη, ενώ ο δήμαρχος Νέας Προποντίδας Μανώλης Καρράς έκανε λόγο για ένα πρόχειρο νομοσχέδιο που αφήνει αναπάντητα κρίσιμα ζητήματα σχετικά με τη μεταβίβαση της δημοτικής περιουσίας και τη λειτουργία των υπηρεσιών ύδρευσης.

Της συνεδρίασης της ΠΕΔ προηγήθηκε σύσκεψη των δημάρχων που αντιδρούν στο νομοσχέδιο. Σε αυτή συμμετείχαν οι δήμαρχοι Θέρμης Θεόδωρος Παπαδόπουλος, Λαγκαδά Νίκη Ανδρεάδου, Βόλβης Διαμαντής Λιάμας, Αριστοτέλη Στέλιος Βαλιάνος, Κασσάνδρας Ηρακλής Λειβαδιώτης, Νέας Προποντίδας Μανώλης Καρράς και Πολυγύρου Γιώργος Εμμανουήλ, καθώς και ο βουλευτής Χαλκιδικής Γιάννης Γιώργος.