Αναβλήθηκε η δίκη σε δεύτερο βαθμό της Ρούλας Πισπιρίγκου για τις δολοφονίες της Μαλένας και της Ίριδας

Για τις 4 Δεκεμβρίου 2026 αναβλήθηκε από το Εφετείο η δίκη σε δεύτερο βαθμό της Ρούλας Πισπιρίγκου για τις δολοφονίες των δύο μικρότερων κοριτσιών της, Μαλένας και Ίριδας, για τις οποίες σε πρώτο βαθμό έχει καταδικαστεί σε δις ισόβια κάθειρξη.

Η κατηγορούμενη εμφανίστηκε κουτσαίνοντας και κρατώντας μπαστούνι στο Μικτό Ορκωτό Εφετείο, όπου μεταφέρθηκε από τις φυλακές.

Η εκδίκαση της υπόθεσης αναβλήθηκε λόγω κωλύματος της συνηγόρου υπεράσπισης της κατηγορούμενης.

Η Ρούλα Πισπιρίγκου έχει καταδικαστεί σε πρώτο βαθμό σε ισόβια κάθειρξη και για την δολοφονία της πρωτότοκης κόρης της, Τζωρτζίνας. Η δίκη της σε δεύτερο βαθμό για αυτήν την υπόθεση έχει προσδιοριστεί για τον Σεπτέμβριο του 2026, μετά από αναβολή που δόθηκε πριν ένα μήνα.

Η Πισπιρίγκου και στις δύο υποθέσεις αρνείται τις κατηγορίες.