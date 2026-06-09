Αναβάθμιση Κέντρου Υγείας Λιτοχώρου – Νέα πτέρυγα στην Παθολογική του Νοσοκομείου Κατερίνης

Το ανακαινισμένο και ενεργειακά αναβαθμισμένο Κέντρο Υγείας Λιτοχώρου και τη νέα πτέρυγα της Παθολογικής Κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου Κατερίνης εγκαινίασε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης στο πλαίσιο της περιοδείας του για την παρουσίαση των έργων με χρηματοδότηση του Ταμείου Ανάκαμψης.

Τα δύο έργα στην Πιερία κόστισαν 2.5 εκατομμύρια ευρώ και αναμένεται να συμβάλουν σημαντικά τόσο στην πρωτοβάθμια περίθαλψη όσο και στην αντιμετώπιση σοβαρών περιστατικών στην περιοχή.

Μετά από 41 χρόνια το Κέντρο Υγείας Λιτοχώρου που βρίσκεται επί της Εθνικής οδού Θεσσαλονίκης Αθηνών και τους θερινούς μήνες καλύπτει και τις τουριστικές ανάγκες 150.000 ανθρώπων παρουσιάζει μια εντελώς νέα εικόνα ύστερα από την πλήρη ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση που κόστισε 1.9 εκατομμύρια ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης κατά την διάρκεια των εγκαινίων αναφέρθηκε στο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό που διατήρησε σε υψηλό επίπεδο τις υπηρεσίες όλα αυτά τα χρόνια.

Η επέκταση της παθολογικής κλινικής στο νοσοκομείο Κατερίνης κόστισε 650.000 ευρώ και ήταν απόλυτα αναγκαία για την λειτουργία του .

Ο Άδωνις Γεωργιάδης σχολίασε με χιούμορ το γεγονός ότι δεν υπήρξαν στην Πιερία διαμαρτυρίες κατά την παρουσία του.

Το ταμείο ανάκαμψης ολοκληρώνεται με 100% απορρόφηση όλων των σχετικών κονδυλίων τέλη του μήνα ενώ μέσα στο καλοκαίρι θα παραδοθεί κρίσιμος τεχνολογικός εξοπλισμός σε πολλές μονάδες της χώρας.