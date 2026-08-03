Αναβάθμιση εξοπλισμού στο ΓΝΘ «Άγιος Παύλος» με χρηματοδότηση της Περιφέρειας Κ.Μακεδονίας

Χρηματοδότηση ύψους 68.000 ευρώ ενέκρινε η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την αναβάθμιση εξοπλισμού στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Άγιος Παύλος». Η σχετική έγκριση δόθηκε και από το Διοικητικό Συμβούλιο του νοσοκομείου και η διαδικασία της προμήθειας ξεκινά άμεσα.

Συγκεκριμένα, η χρηματοδότηση αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση αναβατορίου για την ευκολότερη πρόσβαση στη Μονάδα Μεσογειακής Αναιμίας, στην προμήθεια φορητού συστήματος υπερηχογραφίας αποκλειστικά για τις ανάγκες του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών και στην προμήθεια πέντε ηλεκτρικών κλινών για τις ανάγκες της Νευρολογικής Κλινικής.

Σε ανακοίνωσή του το νοσοκομείο αναφέρει πως «πρόκειται για μια παρέμβαση με έμπρακτο κοινωνικό αποτύπωμα, που βελτιώνει καθημερινά την ποιότητα και την ισότιμη πρόσβαση στη φροντίδα υγείας».

ΑΠΕ-ΜΠΕ