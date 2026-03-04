Αναβάλλεται η κηδεία του Χαμενεΐ

Η κρατική κηδεία του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ που έχει προγραμματιστεί για το βράδυ της Τετάρτης αναβλήθηκε, όπως μετέδωσαν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν.

Νωρίτερα, είχε μεταδοθεί ότι από τις 22:00 το βράδυ της Τετάρτης η χώρα αποχαιρετά με δημόσιο προσκύνημα τριών ημερών πριν από την ταφή, στο τέμενος Χομεϊνί της Τεχεράνης τον ανώτατο θρησκευτικό ηγέτη του Ιράν, αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

Η τριήμερη τελετή επρόκειτο να ξεκινήσει το βράδυ, ενώ εικόνες που κυκλοφορούσαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειχναν προετοιμασίες για την έναρξή της.

Ωστόσο, σύμφωνα με τις αναφορές, οι διοργανωτές ανακοίνωσαν ότι η τελετή θα αναβληθεί έως ότου διασφαλιστεί η απαραίτητη υποδομή.

Δεν έχει ανακοινωθεί νέα ημερομηνία για την πραγματοποίησή της.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα που επικαλούνται και οι New York Times, φέρεται ως πιθανός διάδοχος ο γιος του Χαμενεΐ, Μοτζταμπά με πληροφορίες να κάνουν λόγο για επιλογή του υπό την πίεση των Φρουρών της Επανάστασης. Τα κρατικά μέσα ανέφεραν νωρίτερα ότι ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ, επέζησε των αμερικανο – ισραηλινών επιθέσεων.