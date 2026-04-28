Αναβάλλεται η αυριανή παρουσία Χατζηδάκη και Πιερρακάκη στη Θεσσαλονίκη

από Team MyPortal.gr
Αναβάλλονται για το επόμενο διάστημα οι δύο εκδηλώσεις που ήταν προγραμματισμένες για αύριο στη Θεσσαλονίκη με ομιλητές η πρώτη τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη και η δεύτερη με τον υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη.

Ο κ. Χατζηδάκης θα μιλούσε σε εκδήλωση της ΝΔ και του Ινστιτούτου Δημοκρατίας “Κωνσταντίνος Καραμανλής” και ο κ. Πιερρακάκης σε εκδήλωση του Οικονομικού Επιμελητηρίου αλλά ο προγραμματισμός άλλαξε λόγω υπουργικών τους υποχρεώσεων.

Οι δύο εκδηλώσεις θα επαναπρογραμματιστούν για το επόμενο διάστημα.

