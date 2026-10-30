Ανατροπή αυτοκινήτου στην Μουδανιών – Μία γυναίκα στο νοσοκομείο

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στην οδό Θεσσαλονίκης – Μουδανιών, στο ρεύμα προς Χαλκιδική, λίγο πριν από τη στροφή για Νέο Ρύσιο, όταν Ι.Χ. αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και ανετράπη.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο οδηγός του οχήματος, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, έχασε τον έλεγχο, με αποτέλεσμα το αυτοκίνητο να προσκρούσει στα προστατευτικά στηθαία και να ανατραπεί.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής, καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Η οδηγός του οχήματος σύμφωνα με πληροφορίες, τραυματίστηκε ελαφριά και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.