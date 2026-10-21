Ανατολικό Αιγαίο: 17 παραβιάσεις και 11 παραβάσεις από έξι τουρκικά F-16 και οκτώ drones

Σε 17 παραβιάσεις του ελληνικού εθνικού εναέριου χώρου και 11 παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας στο FIR Αθηνών προχώρησαν τουρκικά μαχητικά αεροσκάφη και μη επανδρωμένα αεροσκάφη (UAV) την Τετάρτη.

Σύμφωνα με τα στοχεία, η τουρκική δραστηριότητα περιλάμβανε συνολικά 14 αεροσκάφη, εκ των οποίων έξι μαχητικά F-16, που πετούσαν σε δύο σχηματισμούς (έναν σχηματισμό τεσσάρων και έναν δύο αεροσκαφών), καθώς και οκτώ μεμονωμένα UAV.

Από τις 11 παραβιάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας στο FIR Αθηνών, οι δύο πραγματοποίθηκαν από τα τουρκικά F-16 και οι εννιά από τα drones. Αντίστοιχα, από τις 17 παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου, οι πέντε αποδίδονται στα μαχητικά F-16 και οι 12 στα μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Η τουρκική δραστηριότητα καταγράφτηκε στο Βορειοανατολικό, κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο, ενώ δεν σημειώθηκαν εμπλοκές.

Όπως αναφέρει το ΓΕΕΘΑ, σε σχετική ενημέρωση, όλα τα τουρκικά μαχητικά αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνούς κανόνες.