Ανατολική Λιβύη: Τουλάχιστον 31 εκτελέσεις θανατοποινιτών από τα τέλη Αυγούστου

Τουλάχιστον 31 άνθρωποι εκτελέστηκαν από τα τέλη Αυγούστου από τις στρατιωτικές αρχές της ανατολικής Λιβύης, σύμφωνα με τη μη κυβερνητική οργάνωση Human Rights Watch. Πρόκειται για τις πρώτες εκτελέσεις που αναφέρονται στη χώρα από το 2010.

Οι δυνάμεις που ελέγχονται από τον στρατάρχη Χαλίφα Χάφταρ, ο οποίος ασκεί την εξουσία στην ανατολική και νότια Λιβύη, εκτέλεσαν τους ανθρώπους αυτούς «έπειτα από καταφανώς μεροληπτικές δίκες στα στρατοδικεία» κατήγγειλε η ΜΚΟ. Τουλάχιστον άλλοι 50 άνθρωποι που κρατούνται στη στρατιωτική φυλακή της Γκουερνάντα κινδυνεύουν επίσης να εκτελεστούν άμεσα.

Η φυλακή αυτή βρίσκεται περίπου 100 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Βεγγάζης και, σε μεγάλο βαθμό, ελέγχεται από τον στρατό. Έχουν γίνει πολλές καταγγελίες για σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, βασανιστήρια και κακομεταχείριση κρατουμένων σε αυτό το σωφρονιστικό ίδρυμα.

Οι δυνάμεις του Χάφταρ και των γιων του «εκτελούν ανθρώπους έπειτα από μυστικές δίκες με βάση ομολογίες που ελήφθησαν με βασανιστήρια (…) έπειτα από δίκες ενώπιον δικαστηρίων που δεν είναι αρμόδια για να δικάζουν πολίτες» είπε ο Μπασάμ Χαουάτζα, αναπληρωτής διευθυντής της HRW για την περιοχή της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής.

Η θανατική ποινή δεν έχει καταργηθεί στη Λιβύη. Ο ποινικός κώδικας την προβλέπει για αδικήματα όπως είναι η δολοφονία, οι τρομοκρατικές ενέργειες ή η απειλή για την ασφάλεια του κράτους. Ωστόσο, ακόμη και αν δικαστήρια καταδίκαζαν ανθρώπους σε θάνατο, η ποινή μέχρι τώρα δεν εφαρμοζόταν. «Επί 15 χρόνια, η Λιβύη δεν προχώρησε σε καμία εκτέλεση» αλλά το μορατόριουμ αυτό διακόπηκε «μέσα σε λίγες εβδομάδες», είπε ο Χαουάτζα.

Μετά την ανατροπή και τον θάνατο του Μουάμαρ Καντάφι το 2011 η Λιβύη προσπαθεί να ανακτήσει τη σταθερότητά της. Δύο αντίπαλες κυβερνήσεις διεκδικούν την εξουσία: η αναγνωρισμένη από τον ΟΗΕ κυβέρνηση του Αμπντελχαμίντ Ντμπεϊμπά στην Τρίπολη και εκείνη που ελέγχεται από τον Χάφταρ και την οικογένειά του στα ανατολικά.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP