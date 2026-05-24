Αναθεώρηση του Συντάγματος: Γιατί με αφορά;

Της Κατερίνα Πλέσια – Ευσταθοπούλου

Αναπληρώτρια Συντονίστρια Προγράμματος

Το Σύνταγμα καθορίζει τους κανόνες με τους οποίους λειτουργεί η δημοκρατία μας και δεν είναι απλώς ένα κείμενο που αφορά μόνο νομικούς και πολιτικούς. Ορίζει πως λειτουργεί η χώρα και αν θα έχουμε ισχυρό δημόσιο σύστημα υγείας και παιδείας, ποια δικαιώματα προστατεύονται και πώς αποδίδεται η δικαιοσύνη, πόσο λογοδοτεί η εξουσία και πόσο συγκεντρωμένη είναι στο κέντρο.

Γι’ αυτό και η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση δεν είναι μια θεωρητική άσκηση. Είναι μια συζήτηση για το πώς θέλουμε να λειτουργεί η χώρα μας τα επόμενα χρόνια και ποιες εγγυήσεις θέλουμε ως πολίτες.

Η Νέα Δημοκρατία, προσεγγίζει την αναθεώρηση ως ευκαιρία για ένα πιο «αποτελεσματικό» κράτος. Προτείνει, μεταξύ άλλων, αλλαγές στο άρθρο 103 για τη μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων, αναθεώρηση του άρθρου 16 για τη λειτουργία μη κρατικών πανεπιστημίων και παρεμβάσεις για την επιτάχυνση της Δικαιοσύνης. Πρόκειται για μια ατζέντα που δίνει έμφαση στην ευελιξία και την ταχύτητα του κράτους, χωρίς όμως να αποδίδει την ίδια βαρύτητα στην ενίσχυση των θεσμικών αντιβάρων και της λογοδοσίας.

Ευελιξία και αποτελεσματικότητα ναι – αλλά όχι να λειτουργούν ως άλλοθι για λιγότερη διαφάνεια. Όταν η ταχύτητα μετατρέπεται σε παράκαμψη ελέγχων, όταν κρίσιμες αποφάσεις λαμβάνονται χωρίς ουσιαστική λογοδοσία και όταν οι πολίτες καλούνται απλώς να εμπιστευθούν ότι «όλα γίνονται για το καλό τους», τότε το πρόβλημα δεν είναι η βραδύτητα του κράτους. Είναι η συγκέντρωση της εξουσίας χωρίς επαρκείς θεσμικές δικλίδες ασφαλείας.

Το ΠΑΣΟΚ αντιθέτως, προσεγγίζει την αναθεώρηση ως ευκαιρία για βαθύτερες τομές της δημοκρατίας με βασικό ερώτημα: πώς διασφαλίζουμε ότι η εξουσία ελέγχεται πραγματικά. Η πρόταση του περιλαμβάνει αναθεώρηση 21 άρθρων και τέσσερις νέες συνταγματικές διατάξεις, κατηγοριοποιόντας τη σε τρεις βασικούς πυλώνες.

• Πρώτον, ενίσχυση της λογοδοσίας και των θεσμικών αντιβάρων, με αλλαγή του άρθρου 86 για την ευθύνη υπουργών, νέο τρόπο επιλογής της ηγεσίας της Δικαιοσύνης και αυστηρότερους κανόνες για τη σχέση δικαστικής και εκτελεστικής εξουσίας.

• Δεύτερον, ισχυρότερη προστασία των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων, με συνταγματική κατοχύρωση του ΕΣΥ, ενίσχυση του δικαιώματος στη στέγη και πρόσθετες εγγυήσεις κοινωνικής συνοχής.

• Τρίτον, αποκέντρωση αρμοδιοτήτων, ώστε να περιοριστεί ο υπερσυγκεντρωτισμός και να αποκτήσουν ουσιαστικότερο ρόλο οι περιφέρειες και οι δήμοι.

Επιπλέον, υπάρχει έντονη διαφωνία που αφορά τη διαδικασία. Η κυβέρνηση επιδιώκει να εξασφαλίσει τώρα 180 ψήφους, ώστε η επόμενη Βουλή να ολοκληρώσει την αναθεώρηση με 151 ψήφους. Το ΠΑΣΟΚ υποστηρίζει ότι η πραγματική συναίνεση πρέπει να διαμορφωθεί στην αναθεωρητική Βουλή, όταν θα είναι γνωστό το ακριβές περιεχόμενο των αλλαγών και όχι με μια προκαταβολική «λευκή επιταγή».

Γιατί εδώ βρίσκεται και το πολιτικό διακύβευμα. Η συνταγματική αναθεώρηση δεν μπορεί να γίνει με όρους τακτικισμού ή κομματικής ευκολίας. Είναι μια ιστορική διαδικασία που πρέπει να υπηρετεί το δημόσιο συμφέρον.Θέλουμε ένα κράτος που απλώς λειτουργεί πιο γρήγορα ή ένα κράτος που λειτουργεί πιο δίκαια, με ισχυρούς θεσμούς, κοινωνικές εγγυήσεις και πραγματική λογοδοσία; Από την απάντηση σε αυτό το ερώτημα θα κριθεί η ποιότητα της δημοκρατίας μας για τα επόμενα χρόνια.

Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα «Πολιτική» στις 23/05/2025