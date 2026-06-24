Αναθεώρηση Συντάγματος: Αμνηστία για πολιτικά εγκλήματα, επιστολική ψήφος και εκλογικός νόμος στο επίκεντρο

Ζητήματα που αφορούν την κατάργηση της δυνατότητας παροχής αμνηστίας για πολιτικά εγκλήματα, την καθιέρωση επιστολικής ψήφου για εκλογείς εντός της επικράτειας και αλλαγές στο εκλογικό σύστημα συζητούνται σήμερα στην Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος,στο πλαίσιο των προτάσεων της Νέας Δημοκρατίας.

Μεταξύ άλλων, η ΝΔ προτείνει την αναθεώρηση του άρθρου 47 του Συντάγματος, με στόχο την κατάργηση της δυνατότητας παροχής αμνηστίας για πολιτικά εγκλήματα. Η προτεινόμενη αλλαγή δεν επηρεάζει την αρμοδιότητα του Προέδρου της Δημοκρατίας να απονέμει χάρη, να μετατρέπει ή να μετριάζει ποινές, ύστερα από πρόταση του υπουργού Δικαιοσύνης και γνώμη αρμόδιου συμβουλίου.

Παράλληλα, προτείνεται η αναθεώρηση του άρθρου 51, ώστε να καταστεί δυνατή η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος με επιστολική ψήφο και για τους εκλογείς που βρίσκονται εντός της ελληνικής επικράτειας.

Στο τραπέζι βρίσκεται επίσης η αναθεώρηση του άρθρου 54, με την οποία προβλέπεται ότι το εκλογικό σύστημα θα πρέπει να διασφαλίζει τόσο την εύλογη αναλογικότητα όσο και την κυβερνησιμότητα της χώρας. Η πρόταση προβλέπει ακόμη τη δυνατότητα διαίρεσης της επικράτειας σε ελάσσονες και μείζονες εκλογικές περιφέρειες, μέσω κοινής νομοθετικής ρύθμισης.

Οι συγκεκριμένες προτάσεις αποτελούν μέρος της διαδικασίας συνταγματικής αναθεώρησης που βρίσκεται σε εξέλιξη στη Βουλή και αναμένεται να αποτελέσουν αντικείμενο πολιτικής αντιπαράθεσης κατά τη διάρκεια των εργασιών της Επιτροπής.