Αναταράξεις στον τουρισμό: Ακυρώσεις στην Ανατολική Μεσόγειο, άνοδος τιμών και στροφή ταξιδιωτών στη Δύση

Σημαντικές ανατροπές στον τουριστικό χάρτη προκαλεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, με κύμα ακυρώσεων να εκτείνεται πολύ πέρα από την άμεση ζώνη της σύγκρουσης. Όπως αναφέρουν οι Financial Times, χώρες όπως η Κύπρος και η Τουρκία καταγράφουν αισθητή κάμψη στη ζήτηση, ενώ αντίθετα αυξάνονται οι τιμές σε προορισμούς της δυτικής Ευρώπης που θεωρούνται ασφαλέστεροι.

Στην Κύπρο, οι τιμές διαμονής για τον Απρίλιο και τον Μάιο υποχώρησαν την περασμένη εβδομάδα κατά περισσότερο από 12%, σε σχέση με την περίοδο πριν από το ξέσπασμα της σύγκρουσης, σύμφωνα με τη Lighthouse Intelligence. Αντίστοιχα, στη δημοφιλή τουρκική πόλη Μπόντρουμ καταγράφηκε πτώση τιμών άνω του 25%.

Ο ξενοδοχειακός όμιλος Muskita Hotels κάνει λόγο για μαζικές ακυρώσεις για τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο, αλλά και για απότομη επιβράδυνση των κρατήσεων για το υπόλοιπο του 2026.

Ο εμπορικός διευθυντής του ομίλου, Νικ Αριστού, εκτιμά ότι ο κυπριακός τουρισμός μπορεί να απορροφήσει «μια περίοδο αναταράξεων», υπό την προϋπόθεση ότι η ζήτηση θα ανακάμψει σύντομα.

«Ο πόλεμος πρέπει να τελειώσει άμεσα», προειδοποίησε. «Αν συνεχιστεί για ακόμη δύο ή τρεις εβδομάδες, τότε θα επηρεαστεί η καλοκαιρινή σεζόν – και εκεί τα πράγματα γίνονται πραγματικά κρίσιμα».

Γενικευμένη ανησυχία στους ταξιδιώτες

Την ίδια εικόνα μεταφέρει και η Νατάσα Μιχαηλίδου από την Thanos Hotels and Resorts, η οποία κάνει λόγο για «γενικευμένη ανησυχία για τη Μέση Ανατολή στο σύνολό της». Ο όμιλος έχει επίσης δεχθεί σημαντικό κύμα ακυρώσεων.

Οι εξελίξεις απειλούν να επηρεάσουν αρνητικά τις προοπτικές του κλάδου ενόψει της κρίσιμης θερινής περιόδου.

Καταλυτικό ρόλο φαίνεται να έπαιξαν και τα περιστατικά ασφαλείας των τελευταίων εβδομάδων. Οι επιθέσεις με drones στη βάση της RAF στο Ακρωτήρι, επανέφεραν την Κύπρο στο επίκεντρο της επικαιρότητας, οδηγώντας πολλούς ταξιδιώτες σε «πάγωμα» κρατήσεων. Παράλληλα, ανησυχία προκαλεί και η παρουσία του βρετανικού αντιτορπιλικού HMS Dragon.

Στροφή προς «ασφαλείς» προορισμούς

Η αβεβαιότητα αποτυπώνεται πλέον και στις αγορές, με τη μετοχή της On The Beach να καταγράφει πτώση άνω του 12%, καθώς επιβραδύνονται αισθητά οι κρατήσεις προς προορισμούς όπως η Τουρκία, η Ελλάδα, η Κύπρος και η Αίγυπτος.

Ο διευθύνων σύμβουλος της EasyJet, Κέντον Τζάρβις, επισημαίνει ότι η ζήτηση εξελίσσεται «εντός των αναμενόμενων πλαισίων», ωστόσο αναγνωρίζει πως «η υποχώρηση της ζήτησης σε Κύπρο, Τουρκία και σε ορισμένες περιοχές της Αφρικής είναι πλέον εμφανής».

Την ίδια στιγμή, παρατηρείται ενίσχυση της ζήτησης για τις Βαλεαρίδες και τα Κανάρια Νησιά, με το Πράσινο Ακρωτήριο να καταγράφει ιδιαίτερα έντονη άνοδο.

Η μετατόπιση των ταξιδιωτών προς προορισμούς όπως η Ιταλία, η Μάλτα και η Κροατία έχει ήδη οδηγήσει σε αύξηση των τιμών, σύμφωνα με τη Hays Travel.

Παράλληλα, η Thomas Cook σημειώνει άνοδο στις κρατήσεις για την Πορτογαλία και τις Βαλεαρίδες, ενώ ο όμιλος Kuoni καταγράφει εντυπωσιακή αύξηση 20% για την Καραϊβική και 55% για την Ιταλία.

Πίεση ενόψει καλοκαιριού

Οι ταξιδιωτικοί πράκτορες δέχονται μαζικά αιτήματα αλλαγής προορισμών, με τη διαθεσιμότητα για το Πάσχα και τις αρχές Μαΐου να εξαντλείται με ταχύ ρυθμό. Η κυπριακή κυβέρνηση προχώρησε στην ανακοίνωση μέτρων στήριξης, με βασικό άξονα την επιδότηση μισθών στον ξενοδοχειακό κλάδο. Την ίδια στιγμή, η Αίγυπτος ενεργοποιεί κίνητρα ενίσχυσης, προσφέροντας μπόνους περίπου 4.000 δολαρίων ανά πτήση με πληρότητα 60%, σε μια προσπάθεια να ανακόψει την πτώση της ζήτησης.

Παρά το αρνητικό κλίμα, καταγράφονται ενδείξεις συγκρατημένης ανάκαμψης, καθώς προς το τέλος της περασμένης εβδομάδας σημειώθηκε ήπια αύξηση των κρατήσεων.

Οι αεροπορικές εταιρείες επιχειρούν να καθησυχάσουν τους ταξιδιώτες, με τον επικεφαλής της IATA, Γουίλι Γουόλς, να δηλώνει χαρακτηριστικά:

«Θα ταξίδευα στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Στην πραγματικότητα, θα επέλεγα ακόμη και προορισμούς στον Κόλπο».