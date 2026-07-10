Αναταράξεις στον ΣΥΡΙΖΑ: Στην Κουμουνδούρου Πολάκης, Παππάς, Δούρου για την συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας

Οι πολιτικές ανακατατάξεις στον ΣΥΡΙΖΑ εντείνονται, καθώς οι συνεχόμενες παραιτήσεις συνθέτουν ένα σκηνικό διαρκούς αναβρασμού.

Λίγο μετά της 12 το μεσημέρι της Πέμπτης, έφτασαν στα γραφείο του κόμματος στην Κουμουνδούρου, ο Παύλος Πολάκης, η Ρένα Δούρου και ο Νίκος Παππάς, προκειμένου να συνεδριάσει η Πολιτική Γραμματεία, παρόλο που λίγη ώρα νωρίτερα η αναπληρώτρια γραμματέας Αναστασία Σαπουνά ξεκαθάριζε πως δεν υπάρχει προγραμματισμένη συνεδρίαση.

Σε δηλώσεις μάλιστα ο Παύλος Πολάκης, άφησε να εννοηθεί ότι αύριο Σάββατο θα γίνει κανονικά η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής, παρά τα λεγόμενα την ξεκάθαρη τοποθέτηση της Αναστασίας Σαπουνά πως έχει αναβληθεί η σύγκληση του οργάνου.

Σημειώνεται ότι πριν από λίγο ανακοινώθηκε και επίσημα στην Ολομέλεια της Βουλής, τόσο η παραίτηση του Σωκράτη Φάμελλου από την θέση του προέδρου της ΚΟ, όσο και του Γιώργου Καραμέρου από το βουλευτικό αξίωμα.

Την ίδια στιγμή, ο επιλαχών Γιώργος Σπίρτζης αρνήθηκε την βουλευτική έδρα, ενώ άφησε αιχμές για τον Αλέξη Τσίπρα, σημειώνοντας πως «δεν επιθυμώ να συμμετέχω σε ένα πολιτικό τσίρκο».