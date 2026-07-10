ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αναταράξεις στον ΣΥΡΙΖΑ: Στην Κουμουνδούρου Πολάκης, Παππάς, Δούρου για την συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας

από Team MyPortal.gr
Δημοσιεύθηκε από Team MyPortal.gr
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Οι πολιτικές ανακατατάξεις στον ΣΥΡΙΖΑ εντείνονται, καθώς οι συνεχόμενες παραιτήσεις συνθέτουν ένα σκηνικό διαρκούς αναβρασμού.

Λίγο μετά της 12 το μεσημέρι της Πέμπτης, έφτασαν στα γραφείο του κόμματος στην Κουμουνδούρου, ο Παύλος Πολάκης, η Ρένα Δούρου και ο Νίκος Παππάς, προκειμένου να συνεδριάσει η Πολιτική Γραμματεία, παρόλο που λίγη ώρα νωρίτερα η αναπληρώτρια γραμματέας Αναστασία Σαπουνά ξεκαθάριζε πως δεν υπάρχει προγραμματισμένη συνεδρίαση.

Σε δηλώσεις μάλιστα ο Παύλος Πολάκης, άφησε να εννοηθεί ότι αύριο Σάββατο θα γίνει κανονικά η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής, παρά τα λεγόμενα την ξεκάθαρη τοποθέτηση της Αναστασίας Σαπουνά πως έχει αναβληθεί η σύγκληση του οργάνου.

Σημειώνεται ότι πριν από λίγο ανακοινώθηκε και επίσημα στην Ολομέλεια της Βουλής, τόσο η παραίτηση του Σωκράτη Φάμελλου από την θέση του προέδρου της ΚΟ, όσο και του Γιώργου Καραμέρου από το βουλευτικό αξίωμα.

Την ίδια στιγμή, ο επιλαχών Γιώργος Σπίρτζης αρνήθηκε την βουλευτική έδρα, ενώ άφησε αιχμές για τον Αλέξη Τσίπρα, σημειώνοντας πως «δεν επιθυμώ να συμμετέχω σε ένα πολιτικό τσίρκο».

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