Ανασύρθηκε η σορός του 24χρονου δύτη

Ολοκληρώθηκε η υποβρύχια επιχείρηση το μεσημέρι του Σαββάτου (28/3), με την ανάσυρση της σορού του άτυχου 34χρονου δύτη από τον βυθό στα λιμανάκια Βουλιαγμένης

Σπηλαιοδύτες και εξειδικευμένα συνεργεία πραγματοποίησαν κατάδυση στο σημείο όπου είχε εντοπιστεί ο άνδρας, μέσα σε ιδιαίτερα απαιτητικές συνθήκες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο σημείο είχαν τοποθετηθεί ανθεκτικά σχοινιά καθοδήγησης, ώστε οι δύτες να μπορέσουν να κατέβουν με ασφάλεια στο βάθος των 30–32 μέτρων. Μετά από συντονισμένες προσπάθειες, η σορός εντοπίστηκε και ανασύρθηκε, δίνοντας τέλος στην πολύωρη επιχείρηση.

Ο 34χρονος δύτης αγνοούνταν από το μεσημέρι της Κυριακής. Ο άνδρας ήταν πιλότος και έμπειρος στις καταδύσεις. Είχε μεταβεί στο σημείο μαζί με έναν ακόμη δύτη για κατάδυση. Το σημείο απέχει λίγα μέτρα από την ακτή και περιλαμβάνει ένα γνωστό θαλάσσιο πηγάδι βάθους περίπου 28 μέτρων, με σημεία που θυμίζουν σπηλιές και ισχυρά υπόγεια ρεύματα, χαρακτηριστικά που το καθιστούν ιδιαίτερα επικίνδυνο για καταδύσεις.