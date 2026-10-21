Αναστάτωση στο διαδίκτυο: Κυβερνητικοί ιστότοποι τέθηκαν εκτός λειτουργίας λόγω κενών ασφαλείας

Κυβερνητικοί ιστότοποι στην Ευρώπη και αλλού τέθηκαν εκτός λειτουργίας σήμερα, αφού η αποκάλυψη κρίσιμων τρωτών σημείων σε μια ευρέως χρησιμοποιούμενη γλώσσα προγραμματισμού ανάγκασε διαχειριστές ιστοτόπων να σπεύσουν για την προστασία των συστημάτων τους.

Δημιουργοί της γλώσσας προγραμματισμού PHP ανακοίνωσαν χθες Τρίτη ότι εντόπισαν δύο κρίσιμης σημασίας τρωτά σημεία και προέτρεψαν χρήστες να επικαιροποίησουν τους ιστότοπούς τους μόλις κυκλοφορήσει η σχετική διορθωτική επικαιροποίηση.

Καθώς υπήρξαν αναφορές ότι χάκερ εκμεταλλεύονταν ήδη τα κενά ασφαλείας για να παραβιάσουν ιστοτόπους, κυβερνητικοί φορείς στην Ολλανδία και τη Φινλανδία έθεσαν, για προληπτικούς λόγους, εκτός σύνδεσης τους ιστοτόπους τους.

Η PHP αποτελεί τη βάση για μεγάλο μέρος του διαδικτύου, γεγονός που εγείρει ανησυχίες ότι ένας σημαντικός αριθμός ιστοτόπων ενδέχεται να είναι ευάλωτος σε επιθέσεις.

«Η PHP είναι παντού. Τροφοδοτεί αθόρυβα ιστότοπους που βασίζονται σε WordPress, Drupal, Joomla και Magento, πλατφόρμες κοινόχρηστης φιλοξενίας (shared hosting), πίνακες ελέγχου, καθώς και πλήθος άλλων λογισμικών που δεν διαφημίζουν καν ότι χρησιμοποιούν PHP», ανέφερε σε ανάρτησή της η εταιρεία κυβερνοασφάλειας Huntress.

Ο Ντάνε Κνεχτ, επικεφαλής τεχνολογίας της εταιρείας ασφάλειας ιστού και cloud, Cloudflare, δήλωσε ότι έχουν ήδη αρχίσει να εμφανίζονται επιθέσεις και ότι η Cloudflare επικαιροποιεί τους κανόνες του τείχους προστασίας (firewall) της ως προσωρινό μέτρο αντιμετώπισης.

«Παρατηρούμε τις πρώτες επιθέσεις και επικαιροποιούμε μέτρα προστασίας καθώς εντοπίζονται νέοι διανυσματές. Πρόκειται μόνο για προσωρινή λύση. Εφαρμόστε τη διόρθωση (patch) μόλις η PHP κυκλοφορήσει την επικαιροποίηση», έγραψε στο X.

Η Wordfence, ένα πρόσθετο ασφαλείας που προστατεύει ιστότοπους WordPress, επισήμανε ότι όλοι οι ιστότοποι WordPress λειτουργούν σε διακομιστές (servers) όπου είναι εγκατεστημένη η PHP.

Προειδοποίησε ότι οι αυτόματες επικαιροποιήσεις δεν θα περιλαμβάνουν τη συγκεκριμένη διόρθωση και συνέστησε στους ιδιοκτήτες ιστοτόπων να εξακριβώσουν ποιος είναι υπεύθυνος για την επικαιροποίηση της PHP στους ιστότοπούς τους.

Υπηρεσίες κυβερνοασφάλειας στην Ευρώπη, την Αυστραλία, την Ιαπωνία και τη Βρετανία προέτρεψαν τους χρήστες της PHP να προχωρήσουν άμεσα σε επικαιροποίηση (updating) ή να θέσουν τους ιστοτόπους τους εκτός λειτουργίας μέχρι να εφαρμοστούν οι απαραίτητες διορθώσεις.

Η ολλανδική υπηρεσία κυβερνοασφάλειας έθεσε μάλιστα τον δικό της ιστότοπο εκτός λειτουργίας, εξηγώντας ότι το έπραξε για προληπτικούς λόγους λόγω των εν λόγω ευπαθειών.

Αξιωματούχοι ανέφεραν ότι ενδέχεται να επηρεάζονται όλες οι εκδόσεις της PHP, από την έκδοση 5 και μετά, αν και η ίδια η PHP δεν έχει ακόμη διευκρινίσει ποιες ακριβώς εκδόσεις είναι ευάλωτες.