Αναστασιάδης: Και οι πρυτάνεις ιδιωτικών ΑΕΙ στη Σύνοδο Πρυτάνεων

Υπέρ της συνεργασίας ιδιωτικών και δημοσίων πανεπιστημίου τάχθηκε ο πρύτανης του ΑΠΘ Κυριάκος Αναστασιάδης.

Μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου για τις δράσεις που προγραμματίζει το μεγαλύτερο πανεπιστήμιο της χώρας προσέγγισε το θέμα ως ευκαιρία αναβάθμισης του δημοσίου πανεπιστημίου και οχι ανταγωνιστικά και τάχθηκε υπέρ των συμπράξει με το δημόσιο πανεπιστήμιο σε θέση πιλότου.

Έκανε μάλιστα γνωστό πως στην επομενη συνοδο πρυτάνεων θα προτείνει την συμμετοχή εφεξής και των πρυτάνεων των ιδιωτικών πανεπιστημιων.