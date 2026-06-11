Aναστάλθηκε η αυριανή πανελλαδική απεργία στους Δήμους

Απόφαση αναστολής της 24ωρης πανελλαδικής απεργίας που είχε προγραμματιστεί για αύριοΠαρασκευή 12 Ιουνίου, έλαβε η ομοσπονδία των εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση (Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.) καθώς σήμερα συνεδρίασε και αξιολόγησε τις τελικές διατάξεις που έλαβε χτες και δεσμεύτηκε να φέρει προς ψήφιση άμεσα ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Θεόδωρος Λιβάνιος.

Το πάγιο αίτημα της ΠΟΕ-ΟΤΑ ήταν η κατάργηση της «διάταξης Βορίδη» για υποχρεωτική εξάντληση ένδικων μέσων στις προσφυγές των εργαζομένων και η εργασιακή δικαίωση χιλιάδων εργαζομένων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που εργάζονται με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις για χρόνια. Τονίζει πως: «Αγωνίζεται για την στελέχωση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με μόνιμο προσωπικό, την μονιμοποίηση των συμβασιούχων, την κατάργηση κάθε ελαστικής σχέσης εργασίας οι οποίες καλύπτουν χωρίς δεύτερη σκέψη πάγιες και διαρκείς ανάγκες».

Όπως αναφέρει η ΠΟΕ-ΟΤΑ σε ανακοίνωσή της:

«Σύμφωνα με αυτές τις διατάξεις:

Καταργείται η «διάταξη Βορίδη» για τους εργαζόμενους με κάθε σχέση εργασίας που προσλήφθηκαν και εργάζονται στις υπηρεσίες Κοινωνικές, Τεχνικές, Πρασίνου, Αθλητισμού και Πολιτισμού καθώς και τις Ανταποδοτικές υπηρεσίες και τις υπηρεσίες Παιδικών Σταθμών με την προϋπόθεση 24μηνης απασχόλησης με κάθε σχέση εργασίας από 1-1-2023 έως την ψήφιση του Νόμου.

Κατατίθεται ένα σφιχτό, συνοπτικό, κλειστό πλαίσιο προσλήψεων τόσο για τις μόνιμες οργανικές θέσεις όσο και για τις όποιες περιστασιακές ανάγκες, με αυξημένη μοριοδότηση των εργαζομένων που ήδη απασχολούνται με κάθε κλάδο και ειδικότητα στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς!

Οι προσλήψεις μόνιμου προσωπικού πλέον θα γίνονται από κλειστό ηλεκτρονικό πίνακα που θα απαρτίζεται από το υφιστάμενο προσωπικό δίνοντας στο μέλλον την δυνατότητα μονιμοποίησης ακόμη και εκείνων των συναδέλφων που ΔΕΝ καλύπτουν σήμερα την 24μηνη απασχόληση από το 2023 έως σήμερα.

Επίσης προβλέπεται η μονιμοποίηση σε θέσεις Διοικητικού προσωπικού των εργαζομένων των Δημοτικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών που δεν καλύπτουν τα τυπικά προσόντα του Προσοντολογίου (Π.Δ. 85/2022).

Είναι αναμφισβήτητο πως οι προτεινόμενες διατάξεις:

Καταργούν για την συντριπτική πλειοψηφία των εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση που εργάζονται σε εντολή δικαστικών αποφάσεων την «διάταξη Βορίδη», επιτρέποντας πλέον την αναγνώριση των δικαστικών αποφάσεων για πραγματική και ουσιαστική αναγνώριση της εργασιακής σχέσης ανοίγοντας το δρόμο για την μονιμοποίηση χιλιάδων εργαζομένων.

Με την προτεινόμενη διάταξη αυξημένης μοριοδότησης της εμπειρίας στις θέσεις που για χρόνια απασχολούνται ουσιαστικά θα μονιμοποιηθούν όλοι οι εργαζόμενοι των Παιδικών Σταθμών που έχουν χρόνια προϋπηρεσίας ενώ ακόμη και οι εργαζόμενοι που έχουν ελάχιστη προϋπηρεσία απαιτώντας μέρα τη μέρα προϋπηρεσία αποκτούν τις προϋποθέσεις κατά προτεραιότητα με αυξημένη μοριοδότηση κάλυψης των μόνιμων θέσεων που θα προκηρύσσονται στο μέλλον.

Οι προτεινόμενες διατάξεις αναμφισβήτητα είναι σε θετική κατεύθυνση.

Με νεότερη αναλυτική ανακοίνωση θα ενημερωθείτε αναλυτικά για το τι προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις ενώ θα σας αποσταλούν και παραδείγματα μοριοδότησης όλων των κατηγοριών που θα απεικονίζουν τα αποτελέσματα της αυξημένης μοριοδότησης των ήδη υπηρετούντων εργαζομένων.

Υπό τις υπάρχουσες εξελίξεις το Γενικό Συμβούλιο της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. στη σημερινή του συνεδρίαση αποφάσισε την αναστολή της Πανελλαδικής Απεργίας για αύριο ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2026.

Παραμένουμε σε επαγρύπνηση μέχρι την τελική ψήφιση των σχετικών διατάξεων. Η ψήφιση αυτών των διατάξεων θα αποτελεί μια μεγάλη νίκη, θα έχει κερδηθεί μια μεγάλη μάχη στον διαρκή αγώνα για την προάσπιση της μόνιμης και σταθερής εργασίας εξασφαλίζοντας μόνιμη εργασία σε χιλιάδες εργαζόμενους των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών αλλά και χιλιάδων εργαζομένων που απασχολούνται σε εντολή δικαστικών αποφάσεων».