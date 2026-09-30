«Ανάσα» για την αγορά τα κυβερνητικά μέτρα – Χαιρετίζουν ΕΕΘ και ΕΣΘ τις 120 δόσεις

Θετικά υποδέχονται οι εκπρόσωποι της αγοράς της Θεσσαλονίκης τη δέσμη μέτρων που ανακοίνωσε η κυβέρνηση, με αιχμή τη διεύρυνση της ρύθμισης οφειλών στις 120 δόσεις, την επιδότηση του πετρελαίου κίνησης και την ενίσχυση της προστασίας των συνεπών οφειλετών.

Τόσο το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης όσο και ο Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης κάνουν λόγο για μέτρα που ανταποκρίνονται σε πάγιες ανάγκες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των επαγγελματιών, υπογραμμίζοντας παράλληλα την ανάγκη για σταθερότητα και μόνιμες λύσεις που θα ενισχύσουν τη βιωσιμότητα της αγοράς.

Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (ΕΕΘ) χαιρετίζει τη δέσμη παρεμβάσεων της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, τη διεύρυνση των δυνατοτήτων ρύθμισης οφειλών και την προστασία των συνεπών οφειλετών.

Όπως επισημαίνει, τα μέτρα επιχειρούν να δώσουν απαντήσεις σε δύο βασικές πιέσεις που αντιμετωπίζουν σήμερα οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και οι ελεύθεροι επαγγελματίες: το αυξημένο λειτουργικό και ενεργειακό κόστος, αλλά και το βάρος των συσσωρευμένων οφειλών.

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει το ΕΕΘ στη ρύθμιση των παλαιών οφειλών από τις 72 στις 120 δόσεις, με ελάχιστη μηνιαία καταβολή τα 30 ευρώ. Πρόκειται, όπως σημειώνει, για πάγιο αίτημα του Επιμελητηρίου, το οποίο είχε επανειλημμένα θέσει προς την κυβέρνηση, με στόχο τη δημιουργία ενός πιο ρεαλιστικού και βιώσιμου πλαισίου αποπληρωμής για επιχειρήσεις και επαγγελματίες.

Παράλληλα, το Επιμελητήριο χαιρετίζει την αύξηση της επιδότησης του πετρελαίου κίνησης στα 15 λεπτά ανά λίτρο για το πρώτο δεκαπενθήμερο του Οκτωβρίου, σημειώνοντας ότι το κόστος των καυσίμων αποτελεί άμεση και καθημερινή επιβάρυνση για χιλιάδες επαγγελματίες και επιχειρήσεις.

Ο πρόεδρος του ΕΕΘ, Κυριάκος Μερελής, χαρακτήρισε θετικές τις κυβερνητικές παρεμβάσεις, με ιδιαίτερη έμφαση στις 120 δόσεις και στην επιδότηση του πετρελαίου κίνησης, επισημαίνοντας ότι υιοθετήθηκαν πάγιες διεκδικήσεις και προτάσεις του Επιμελητηρίου.

Από την πλευρά του, ο Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης (ΕΣΘ) απέστειλε ευχαριστήρια επιστολή προς τον πρωθυπουργό, με αφορμή την επέκταση της ρύθμισης οφειλών έως και τις 120 δόσεις.

Ο ΕΣΘ είχε ζητήσει εδώ και καιρό την αύξηση των δόσεων από 72 σε 120, εκτιμώντας ότι η νέα ρύθμιση δίνει στις επιχειρήσεις και στους επιχειρηματίες μεγαλύτερη ευχέρεια να ανταποκριθούν στις οικονομικές τους υποχρεώσεις.

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδει ο Σύλλογος και στη δυνατότητα ρύθμισης τόσο των φορολογικών όσο και των ασφαλιστικών οφειλών, καθώς, όπως σημειώνει, πρόκειται για μια εξέλιξη που μπορεί να διευκολύνει την καθημερινή λειτουργία των επιχειρήσεων.

Το κοινό μήνυμα των δύο φορέων είναι ότι η αγορά χρειάζεται μέτρα που να είναι ουσιαστικά, εφαρμόσιμα και προσαρμοσμένα στις πραγματικές ανάγκες των επιχειρήσεων και των επαγγελματιών. Παράλληλα, το ΕΕΘ υπογραμμίζει ότι αντίστοιχες παρεμβάσεις θα έπρεπε να είχαν υλοποιηθεί νωρίτερα, ώστε να μην έχει συσσωρευτεί η σημερινή πίεση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τους ελεύθερους επαγγελματίες.

Με τις δύο πλευρές να χαιρετίζουν την υιοθέτηση μέτρων που αποτελούσαν αντικείμενο πάγιων διεκδικήσεων της αγοράς, το ενδιαφέρον πλέον στρέφεται στην εφαρμογή τους και στην περαιτέρω στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, σε ένα περιβάλλον αυξημένου λειτουργικού κόστους και συσσωρευμένων υποχρεώσεων.