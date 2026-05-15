Αναρτήθηκε η επιστολή της Τουρκίας στον ΟΗΕ ως απάντηση στην Ελλάδα για τον όρο «Τουρκικά Στενά»

Επίσημο έγγραφο του ΟΗΕ αποτελεί η επιστολή – απάντηση της Τουρκίας για τον όρο «Τουρκικά Στενά». Η Άγκυρα υπερασπιζόμενη τον όρο ως «καθιερωμένη και γεωγραφικά ακριβή έκφραση» υπογραμμίζει πώς συνάδει πλήρως με τη Σύμβαση του Μοντρέ του 1936 και καλεί όλα τα κράτη μέλη του ΟΗΕ, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, να αναγνωρίσουν και να σεβαστούν τη χρήση του.

Στην επιστολή της, η Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Τουρκίας στα Ηνωμένα Έθνη υποστήριξε ότι ο όρος «Τουρκικά Στενά», που αναφέρεται στον Βόσπορο και τα Δαρδανέλια, είναι «περιγραφικός, γεωγραφικά ορθός και σε πλήρη συμφωνία με τη Σύμβαση του Μοντρέ», καθώς και τα δύο στενά βρίσκονται εξ ολοκλήρου εντός του εδάφους και υπό την κυριαρχία της Δημοκρατίας της Τουρκίας.

Η Τουρκία «απορρίπτει σταθερά και πλήρως τους αβάσιμους ισχυρισμούς της Ελλάδας», όπως αποτυπώθηκαν κατά την ενημέρωση του Συμβουλίου Ασφαλείας με θέμα «Η ασφάλεια και προστασία των πλωτών οδών στον θαλάσσιο τομέα» στις 29 Απριλίου 2026.

«Εάν ένα γεωγραφικό χαρακτηριστικό βρίσκεται εξ ολοκλήρου εντός του εδάφους ενός κράτους, ο επίσημος χαρακτηρισμός που καθορίζεται από την αρμόδια εθνική αρχή μπορεί φυσικά να χρησιμοποιηθεί σε επίσημες δηλώσεις», τονίζεται στην επιστολή.

Επιπρόσθετα , υποστηρίζει πώς ο συγκεκριμένος όρος «Τουρκικά Στενά» έχει χρησιμοποιηθεί «κατά παράδοση και με συνέπεια σε πολυάριθμα διεθνή έγγραφα, συμπεριλαμβανομένων ψηφισμάτων και εγγράφων του ΙΜΟ και του ΝΑΤΟ».

Η Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Τουρκίας χαρακτήρισε την παρέμβαση της Ελλάδας ως «ατυχή», λέγοντας ότι «απέστρεψε την προσοχή από τα βασικά ζητήματα» και εξυπηρέτησε «εσωτερικούς πολιτικούς σκοπούς και όχι τους στόχους της συζήτησης».

Η Άγκυρα δήλωσε ότι θα συνεχίσει να χρησιμοποιεί τον όρο βάσει της «κυριαρχίας και της δικαιοδοσίας» της και κάλεσε όλα τα κράτη μέλη του ΟΗΕ να «αναγνωρίσουν και να σεβαστούν» την καθιερωμένη και νόμιμη χρήση της έκφρασης.