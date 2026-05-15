Αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες Κοινωνικού Τουρισμού 2026‑2027

Αναρτήθηκαν σήμερα, Παρασκευή 15 Μαΐου, από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) οι Προσωρινοί Πίνακες Δικαιούχων, Ωφελουμένων και Αποκλειομένων του Προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού Εργαζομένων – Ανέργων 2026‑2027, στον ιστότοπο της Υπηρεσίας, www.dypa.gov.gr.

Το πρόγραμμα αφορά 300.000 επιταγές κοινωνικού τουρισμού, με συνολικό προϋπολογισμό 50 εκατ. ευρώ.

Οι δικαιούχοι που υπέβαλαν ηλεκτρονική αίτηση έχουν δικαίωμα να καταθέσουν μία και μόνο ένσταση κατά των προσωρινών αποτελεσμάτων από το Σάββατο 16/05/2026, ώρα 11:00, έως τη Δευτέρα 18/05/2026, ώρα 23:59, αποκλειστικά μέσω gov.gr, στη διεύθυνση:

Η διαδρομή είναι: Αρχική – Εργασία και Ασφάλιση – Αποζημιώσεις και Παροχές – Προγράμματα Κοινωνικού Τουρισμού (ΔΥΠΑ)

Οι ενστάσεις πρέπει να περιλαμβάνουν σαφή αιτιολόγηση, σε συνάφεια με τον λόγο απόρριψης (π.χ. εσφαλμένη μοριοδότηση, πλήρωση προϋποθέσεων συμμετοχής), και να συνοδεύονται από ηλεκτρονικά επισυναπτόμενα δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν τους ισχυρισμούς.

Ο τρόπος απόδειξης των προϋποθέσεων συμμετοχής και των κριτηρίων μοριοδότησης περιγράφεται αναλυτικά στη Δημόσια Πρόσκληση, την οποία οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να συμβουλεύονται:

Ενστάσεις που δεν υποβάλλονται ηλεκτρονικά δεν εξετάζονται.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις του προγράμματος, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν τον ιστότοπο της ΔΥΠΑ: https://www.dypa.gov.gr/koinonikos-toyrismos