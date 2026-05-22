Ανάρτηση Τσίπρα για το όνομα του κόμματος: «Ήταν καλή ιδέα, αλλά άργησε»

Σε νέα ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προχώρησε το απόγευμα της Παρασκευής (22/05) ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας τέσσερις ημέρες πριν την ανακοίνωση του κόμματος του.

Στο βίντεο, που συνοδεύεται με τη λεζάντα «Ήταν καλή ιδέα, αλλά άργησε» εμφανίζεται να συζητά για το όνομα του νέου κόμματος με βάση τις προτάσεις από το γκάλοπ που είχε δημοσιεύσει στα κοινωνικά δίκτυα τις προηγούμενες ημέρες.

Στο σημείο που εμφανίζεται μια κοπέλα να προτείνει το όνομα «Ορίζοντες» ο πρώην πρωθυπουργός φαίνεται συγκαταβατικός λέγοντας «πάμε με αυτό».

Ωστόσο, ακούγεται μια φωνή που αναφέρει ότι το όνομα έχει κλειδώσει και ότι έχουν ήδη δρομολογηθεί το site, το banner, το video.

«Αυτά συμβαίνουν όταν έχεις καλή ομάδα. Τι να κάνουμε; Ας πάμε με αυτό που είχαμε κλειδώσει», καταλήγει ο Αλέξης Τσίπρας στο κλείσιμο του βίντεο.