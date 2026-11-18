Στις 293 ανέρχονται οι θέσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού που παρέμειναν κενές, από τις συνολικά 3.113 που είχαν προκηρυχθεί προς κάλυψη, σύμφωνα με διευκρινιστική ανακοίνωση του υπουργείου Παιδείας .

Όπως εξηγεί το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, οι συγκεκριμένες θέσεις δεν καλύφθηκαν επειδή δεν υπήρχαν διαθέσιμοι υποψήφιοι των αντίστοιχων κλάδων και ειδικοτήτων που να είχαν δηλώσει ως περιοχές προτίμησης εκείνες στις οποίες καταγράφηκαν τα κενά.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν την Τετάρτη (18/11), σε συνέχεια της ανακοίνωσης της προηγούμενης ημέρας, από τις 3.113 θέσεις καλύφθηκαν οι 2.820, ποσοστό περίπου 90,6%.

Πού εντοπίζονται τα κενά

Ειδικότερα, από τις 2.006 θέσεις εκπαιδευτικών καλύφθηκαν οι 1.739, ενώ 267 παρέμειναν κενές.

Από αυτές, οι 220 αφορούν δασκάλους Γενικής Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.

Όσον αφορά το Ειδικό Εκπαιδευτικό και Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό (ΕΕΠ-ΕΒΠ), καλύφθηκαν 1.081 από τις 1.107 θέσεις.

Οι υπόλοιπες 26 αφορούν 23 σχολικούς νοσηλευτές και τρεις εργοθεραπευτές.