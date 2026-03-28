Ανάπλαση ΔΕΘ: Η ανάγκη για δημοψήφισμα παρέλκει

Του Γιάννη Μπελενιώτη

Την προσεχή Τετάρτη θα συζητηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Θεσσαλονίκης το θέμα του δημοψηφίσματος για τη ΔΕΘ.

Νομίζω πως πλέον, μετά τις μεγάλες αλλαγές που έχουν επέλθει από την κυβέρνηση στο σχεδιασμό για την ανάπλαση του εκθεσιακού χώρου, η ανάγκη του δημοψηφίσματος παρέλκει. Οι αλλαγές ικανοποιούν σχεδόν πλήρως τα αιτήματα της πόλης και των ίδιων που έθεσαν το θέμα του δημοψηφίσματος: το εμπορικό κέντρο και το ξενοδοχείο έφυγε από το σχεδιασμό, θα γίνουν μόνο δύο περίπτερα και θα δημιουργηθεί πάρκο-δημόσιος χώρος 120 στρεμμάτων.

Επίσης, η πρότασή τους για «διπλή» έκθεση, μια «μικρή» στο κέντρο και μια «μεγάλη» στη Σίνδο, αφενός δεν μπορεί να είναι βιώσιμη και λειτουργική, αφετέρου δεν μπορεί να υλοποιηθεί ακόμη και να το ήθελε κάποιος καθότι πολύ απλά το ΔΙΠΑΕ ξεκαθάρισε πως δεν διαθέτει τον προτεινόμενο χώρο.

Στη συνεδρίαση της Τετάρτης οι δημοτικοί σύμβουλοι πρέπει να αρθούν στο ύψος των ευθυνών τους για την πόλη που δεν αντέχει ούτε μια περίοδο διχαστικής πόλωσης, ούτε πρόσθετα έξοδα, ούτε καθυστερήσεις στα έργα που χρειάζεται.

(Δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα “Πολιτική”, 28-3-2026)