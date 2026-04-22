Αναπλάσεις εμβληματικών πλατειών της Θεσσαλονίκης – Το ΤΕΕ/ΤΚΜ παρουσιάζει τις μελέτες ανάπλασης για Αριστοτέλους, Διοικητηρίου, Ελευθερίας και Δημοκρατίας

Τις μελέτες ανάπλασης τεσσάρων εμβληματικών πλατειών της Θεσσαλονίκης -της πλατείας και του άξονα της Αριστοτέλους καθώς και των πλατειών Διοικητηρίου, Ελευθερίας και Δημοκρατίας- παρουσιάζει σε ανοιχτή εκδήλωση το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας/Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας.

Η εκδήλωση με τίτλο “Αναπλάσεις εμβληματικών πλατειών της Θεσσαλονίκης – Ο δρόμος για την υλοποίηση” θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 24 Απριλίου, με έναρξη στις 17.00, στο αμφιθέατρο του ΤΕΕ/ΤΚΜ (Μ. Αλεξάνδρου 49). Την επιμέλεια της διοργάνωσης έχει αναλάβει η Μόνιμη Επιτροπή Αρχιτεκτονικών Θεμάτων του ΤΕΕ/ΤΚΜ.

“Οι τέσσερις εμβληματικές πλατείες στις οποίες εστιάζει η εκδήλωση του ΤΕΕ/ΤΚΜ αποτελούν στοιχεία της ίδιας της ταυτότητας της Θεσσαλονίκης. Είναι οι χώροι όπου διασταυρώνονται η ιστορία και η μνήμη με την καθημερινότητα, αλλά και τον σύγχρονο προσανατολισμό της πόλης. Πίσω από τις μελέτες ανάπλασης που θα παρουσιαστούν βρίσκονται επιστήμονες με υψηλή κατάρτιση και βαθιά επίγνωση της ευθύνης που συνεπάγεται ο σχεδιασμός παρεμβάσεων σε τόσο κομβικά και φορτισμένα σημεία της πόλης. Ως ΤΕΕ/ΤΚΜ αναλάβαμε την πρωτοβουλία να παρουσιάσουμε τις μελέτες αυτές, βάσει των οποίων εξελίσσονται ή θα εξελιχθούν παρεμβάσεις μεγάλης κλίμακας στον δημόσιο χώρο, τόσο στον κόσμο των μηχανικών όσο και στο ευρύ κοινό. Τέτοιες πρωτοβουλίες εντάσσονται στην πολιτική εξωστρέφειας του ΤΕΕ/ΤΚΜ, που ενισχύει τη σύνδεσή του με την κοινωνία και αναδεικνύει τον ρόλο του ως θεσμικού πυλώνα για όλα τα μεγάλα ζητήματα της πόλης. Το κρίσιμο στοίχημα, πλέον, είναι τα έργα αυτά να υλοποιηθούν χωρίς άλλες καθυστερήσεις. Και προς αυτή την κατεύθυνση είναι θεμελιώδες να συνεχιστεί η καλή συνεργασία μεταξύ Δήμου Θεσσαλονίκης, Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Υπουργείου Πολιτισμού, φορέων και τεχνικής κοινότητας”, ανέφερε σε σχετική δήλωσή του ο πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΚΜ Ηλίας Περτζινίδης.

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης

17.00 – 17.15 Προσέλευση – Εγγραφές

17.15 – 17.45 Χαιρετισμοί

17.45 – 18.05 Παρουσίαση μελέτης για την πλατεία και τον άξονα της Αριστοτέλους – Αριάδνη Βοζάνη, Καθηγήτρια Σχολής Αρχιτεκτόνων ΕΜΠ, και Εβίτα Φανού, Αρχιτέκτων Μηχανικός

18.05 – 18.25 Παρουσίαση μελέτης για την πλατεία Ελευθερίας –

Θέμης Χατζηγιαννόπουλος, Αν. Καθηγητής Αρχιτεκτονικής ΑΠΘ και Κωνσταντίνος Χαραλαμπίδης, Αρχιτέκτων Μηχανικός

18.25 – 18.45 Παρουσίαση μελέτης για την πλατεία Διοικητηρίου –

Δρ. Βενετία Τσακαλίδου, Διπλ. Αρχιτέκτων Μηχανικός ΑΠΘ, MArch in architectural design UCL, Δρ. Αναστασία Παπαδοπούλου, Διπλ. Αρχιτέκτων Μηχανικός ΑΠΘ, MLA Αρχιτεκτονική Τοπίου ΑΠΘ, Ελευθερία Δισλή, Διπλ. Αρχιτέκτων Μηχανικός ΑΠΘ, Msc Αναστηλωτής ΑΠΘ

18.45 – 19.05 Παρουσίαση μελέτης για την πλατεία Δημοκρατίας –

Μάνος Νικηφόρος, Διπλ. Αρχιτέκτων Μηχανικός ΑΠΘ, MSc Προστασία, Συντήρηση και Αποκατάσταση Μνημείων Πολιτισμού ΑΠΘ

19.05 – 19.30 Ερωτήσεις και παρεμβάσεις από το κοινό

19.30 Ελαφρύ δείπνο