Ανάμεικτες τάσεις στις ευρωαγορές με το βλέμμα στη Γαλλία

Ανάμεικτα πρόσημα καταγράφονται σήμερα στα ταμπλό των ευρωαγορών, μετά το χθεσινό ρεκόρ του Stoxx 600.

Ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 υποχωρεί κατά 0,07% στις 573,38 μονάδες, με τον τραπεζικό κλάδο να γνωρίζει “βουτιά” 1,3%.

Η μετοχή της HSBC “κατρακυλά” πάνω από 6%, μετά την πρότασή της για την ιδιωτικοποίηση της Hang Seng Bank, θυγατρικής της στο Χονγκ Κονγκ, κατέχοντας ήδη μερίδιο 63% στην τράπεζα.

Στο Λονδίνο, ο FTSE 100 χάνει 0,27% φθάνοντας στις 9.523,28 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 ενισχύεται κατά 0,26% στις 8.080,93 μονάδες και ο γερμανικός DAX καταγράφει κέρδη 0,33% στις 24.679,37 μονάδες. Στο Μιλάνο, ο FTSE MIB καταγράφει απώλειες 0,30% στις 43.353,36 μονάδες, με τον ισπανικό IBEX 35 να διαμορφώνεται 0,05% χαμηλότερα στις 15.669,30 μονάδες.

Η προσοχή παραμένει στραμμένη στη Γαλλία, μετά τη νέα πολιτική κρίση που ξέσπασε με την παραίτηση του Σεμπαστιάν Λεκορνί, με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν να διαμηνύει ότι θα διορίσει νέο πρωθυπουργό μέχρι την Παρασκευή.

Στο γεωπολιτικό μέτωπο, το Ισραήλ και η Χαμάς ανακοίνωσαν ότι κατέληξαν σε συμφωνία για κατάπαυση του πυρός και απελευθέρωση των ομήρων την πρώτη φάση του σχεδίου του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα.

Στην Ασία, τα χρηματιστήρια σημείωσαν ισχυρά κέρδη φθάνοντας σε νέα υψηλά, καθώς συνεχίζεται ο ενθουσιασμός γύρω από την Τεχνητή Νοημοσύνη και καθώς στην Wall Street, χθες, ο S&P 500 και ο Nasdaq έκλεισαν σε επίπεδα – ρεκόρ.

Η μετοχή της SoftBank βρέθηκε να εκτοξεύεται 13%, μετά τη συμφωνία για την εξαγορά της επιχείρησης ρομποτικής της ABB, σε ένα deal ύψους 5,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων.